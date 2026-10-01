Tenerife acoge el 'X Salón del Automóvil de Canarias' para impulsar la actividad comercial

El Recinto Ferial de Tenerife abre las puertas del ‘X Salón del Automóvil de Canarias’ hasta el domingo 4 de octubre. En una superficie de 16.000 metros cuadrados, el evento reúne a las principales marcas, empresas auxiliares y novedades tecnológicas del sector.

El X Salón del Automóvil de Canarias abre sus puertas entre el 1 y el 4 de octubre, en horario de 10.30 a 20.30 (de jueves a sábado) y de 10.30 a 19.00 horas el domingo. El precio de la entrada es de 3 euros (gratuita para menores de 10 años).

Esta cita, de carácter bienal, regresa a la Gran Nave del Recinto Ferial con una exposición de más de 16.000 metros cuadrados, reuniendo a 40 expositores y 75 stands, en los que están presentes las principales firmas del mercado y empresas vinculadas a la industria automovilística.

Durante la apertura, la presidenta Rosa Dávila destacó la importancia de esta cita para la economía insular, asegurando que "este X Salón del Automóvil demuestra el dinamismo y la fortaleza económica de Tenerife", y en este sentido, señaló que "ponemos a disposición de la ciudadanía este espacio de referencia, donde comprobaremos cómo el sector avanza hacia modelos más sostenibles y eficientes".

En este sentido también se pronunció el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, que puso en valor "el impacto del evento como dinamizador del mercado local". Afonso incidió en que "llegar a esta décima edición confirma que el Salón del Automóvil es una herramienta indispensable para dinamizar las ventas, generar empleo y consolidar a Tenerife como punto de encuentro estratégico para empresas y consumidores".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, puso de manifiesto el compromiso institucional con la transformación industrial y comercial del sector, resaltando que "la automoción es un motor económico clave para el archipiélago, por lo que desde el Gobierno de Canarias respaldamos activamente citas como esta, que no solo impulsan la actividad comercial, sino que acercan a las islas nuevas tecnologías de electrificación y movilidad sostenible".

En la misma línea se pronunció el consejero insular de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial, Manuel Fernández, que señaló el "papel integral de la exposición". "Aquí, dijo, no solo encontramos turismos y vehículos comerciales, sino también una representación vital de la industria auxiliar, recambios y servicios que fortalecen todo el tejido productivo vinculado al motor en nuestra isla".

Finalmente, el presidente de FREDICA, Fernando González, valoró "la oportunidad única que representa la celebración de este Salón", concluyendo que "es el escenario perfecto para ver, comparar y decidir". González puso de relieve que "las empresas del sector hemos realizado un gran esfuerzo para traer las últimas novedades del mercado, desde la vanguardia tecnológica hasta ofertas competitivas para todo tipo de conductores".