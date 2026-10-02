A consulta pública la opinión ciudadana sobre los buggies en el medio natural de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha abierto una consulta pública para conocer la opinión ciudadana sobre los buggies en el medio natural de la isla.

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Ordenación del Territorio y Política Territorial, iniciará el procedimiento para regular el tránsito de buggies, quads, motos de trial, enduro, cross y otros vehículos análogos en el medio natural de la isla, con el objetivo de establecer un marco insular homogéneo que permita restringir o prohibir esta actividad.

Como primer paso, la Corporación someterá la iniciativa a consulta pública durante un mes a través del portal web del Cabildo Insular, dando participación a los ayuntamientos, propietarios de suelo rústico, organizaciones ecologistas, clubes deportivos, empresas y profesionales del turismo activo y ciudadanía en general, han informado este viernes en nota de prensa.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señala que "Lanzarote tiene un territorio limitado y especialmente frágil, y tenemos la responsabilidad de actuar ante actividades que están generando daños y molestias en distintos puntos de la isla. Queremos establecer unas reglas claras y comunes para proteger nuestro paisaje, nuestro suelo y la convivencia en las zonas rurales".

"Los informes técnicos nos dan argumentos suficientes para avanzar en esta regulación. La conservación de Lanzarote exige decisiones concretas y herramientas que permitan actuar con seguridad jurídica en toda la isla", añade Betancort.

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, Jesús Machín, explica que "no tiene sentido que una actividad que recorre distintos municipios encuentre una regulación diferente dependiendo del punto de la isla en el que se encuentre. El Cabildo tiene capacidad para establecer criterios homogéneos en suelo rústico y vamos a utilizar las herramientas que nos ofrece la legislación para ordenar esta situación".

Machín añade que "la propuesta que ponemos sobre la mesa estudia prohibir el tránsito recreativo y turístico de estos vehículos por pistas de tierra y suelo rústico, contemplando la posibilidad de que este tipo de actividad pueda desarrollarse en recintos específicamente acotados y preparados para ello". Esta opción figura entre las alternativas recogidas en la documentación sometida a consulta.

Impactos sobre el territorio

Los informes técnicos del Cabildo identifican entre los efectos asociados al uso turístico de buggies y quads la compactación y erosión del suelo, pérdida de suelo fértil, levantamiento de polvo, afecciones a cultivos y vegetación autóctona, molestias a la fauna, contaminación acústica, aparición de nuevas rodadas, impacto paisajístico y posibles afecciones al patrimonio arqueológico y etnográfico.

La iniciativa contempla como vía preferente la elaboración de una Ordenanza Insular Provisional, prevista en la Ley 4/2017, que permitiría fijar criterios homogéneos para el suelo rústico mientras continúa la tramitación del nuevo Plan Insular de Ordenación. También se analizará la alternativa de establecer una Red Oficial de Rutas a motor altamente restringida.

Una vez publicada la consulta en el portal web corporativo, las aportaciones podrán presentarse durante un mes contado desde el día siguiente a su publicación.