Bruselas deja a las Islas fuera de su nuevo impuesto a los combustibles

Volar no es un capricho para quien vive a dos mil kilómetros del continente. Es la única puerta al resto del mundo, la vía por la que llegan los turistas que sostienen la economía y el puente imprescindible para visitar a la familia o cerrar negocios. Por eso, cualquier intento de encarecer el transporte aéreo enciende todas las alarmas en el Archipiélago.

La última amenaza lleva el sello de Bruselas y se camufla bajo el nombre de tasa verde. Este impuesto, integrado en el paquete climático europeo, pretende cambiar las reglas del juego y gravar el combustible de los aviones y barcos. Sin embargo, Canarias parece haber encontrado un salvavidas legal para esquivar este nuevo golpe al bolsillo de ciudadanos y empresas.

Un escudo frente a la burocracia

El Ejecutivo regional confía en que las Islas queden fuera de esta penalización. La clave reside en el estatus que el Archipiélago mantiene desde su entrada en la Unión Europea, que lo excluye de las normas comunitarias sobre impuestos especiales. No se trata de un privilegio arbitrario, sino de una herramienta de supervivencia para un territorio fragmentado y alejado.

Un reciente borrador del Consejo Europeo respalda esta postura. El texto reconoce que no hace falta diseñar una excepción nueva para proteger a las Islas y aclara que la exclusión ampara tanto los vuelos de ida como los de vuelta con el resto de los países miembros. De confirmarse, el mercado turístico canario y los residentes respirarían tranquilos ante una medida que encarecería los billetes de forma drástica.

Resistencia de los Estados

La realidad es que el impuesto lleva cuatro años en un cajón. Transformar la fiscalidad energética de todo el continente exige unanimidad, y los gobiernos europeos se resisten a castigar a sus propios sectores estratégicos. Hasta la fecha, ninguna presidencia de turno ha logrado el consenso necesario para aprobar un recargo que, en la práctica, asfixiaría aún más a un transporte que ya asume enormes costes operativos.

El proyecto, que sustituiría el gravamen por volumen por uno basado en el supuesto impacto ambiental, no figura hoy entre las urgencias de los Estados miembros. La economía real se impone, de momento, a los despachos comunitarios.

La amenaza interior

Pero la tranquilidad en Canarias nunca es completa cuando se habla de impuestos. Existe una letra pequeña que condiciona todo el escenario. El escudo fiscal que protege al Archipiélago de la directiva europea tiene un punto ciego. La norma comunitaria no se aplicará en las Islas salvo que el Estado español decida imponerla de forma expresa.

Para una familia tinerfeña que envía a su hijo a estudiar a la península, o para el hotelero grancanario que firma contratos con turoperadores alemanes, este matiz lo es todo. Gravar el combustible no reduce las distancias, solo hace que superarlas sea un lujo.

El futuro de la conectividad canaria queda, por tanto, en manos del Gobierno central. Bruselas da margen para proteger el transporte aéreo isleño, pero la última barrera de defensa dependerá de la decisión de Madrid. Si el Ministerio de Hacienda opta por exprimir esta vía, la factura recaerá sobre cada billete de avión, castigando la movilidad de un territorio que necesita volar para prosperar.