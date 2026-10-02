Canarias al límite por la sequía: exige a la UE y al Estado financiar la desalación

El Gobierno de Canarias ha elevado el tono ante las instituciones nacionales y comunitarias para exigir una mayor implicación financiera en la gestión del ciclo integral del agua. Durante su intervención en el Spain Smart Water Summit en Madrid, el director de la Unidad del Agua de los fondos Next Generation, Fernando Azcárate, lanzó una advertencia clara: la condición de territorio frágil, fragmentado y ultraperiférico coloca a las islas en una situación de extrema vulnerabilidad hídrica.

Al relieve y la lejanía geográfica se suma una estructura administrativa compleja, con las competencias hídricas divididas entre siete consejos insulares de aguas. Esta fragmentación exige un esfuerzo presupuestario extraordinario para mantener operativas las redes de abastecimiento y las plantas de desalación, infraestructuras vitales para garantizar el consumo poblacional y la actividad económica en cada una de las islas.

De la producción a la eficiencia: una batalla contra el cambio climático

El discurso institucional enfatiza que la respuesta ante la crisis hídrica ha sobrepasado la mera capacidad de generar agua. El reto prioritario para el archipiélago pasa por construir un sistema eficiente, sostenible y resiliente capaz de soportar sequías prolongadas y un clima cada vez más impredecible.

Para sostener esta estrategia, el Gobierno autonómico ha fijado una hoja de ruta estructurada en cinco ejes: planificar, invertir, cooperar, digitalizar y anticipar. La digitalización de las infraestructuras y la renovación de las redes de saneamiento y depuración se señalan como actuaciones inaplazables para evitar pérdidas de caudal y responder a los altos estándares medioambientales exigidos por la Unión Europea.

Exigencia de corresponsabilidad: el agua como cuestión de Estado

El mensaje del técnico del Gobierno de Canarias hacia el Ministerio y Bruselas es contundente: el esfuerzo económico realizado en las islas no servirá si no va acompañado de un compromiso presupuestario de la misma magnitud por parte de las administraciones superiores. La elevada dependencia energética de la desalación genera un coste estructural inasumible en solitario por las arcas autonómicas e insulares.

Invocando el estatus de Región Ultraperiférica (RUP), Canarias reclama que la seguridad hídrica se considere una prioridad estratégica de Estado. Sin el respaldo directo de España y la Unión Europea, el archipiélago advierte de que resulta imposible blindar la cohesión territorial, el bienestar social y el desarrollo económico de las próximas generaciones.