Canarias alcanza con UGT, CCOO y CSIF un preacuerdo sobre el crédito horario sindical

El Gobierno de Canarias y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han alcanzado un preacuerdo para actualizar y homogeneizar los criterios que regulan el crédito horario sindical de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

El documento pretende establecer un marco común para la asignación y utilización de las horas destinadas a las funciones de representación sindical y regular también otros derechos relacionados con esta actividad.

El acuerdo todavía no es definitivo

El texto deberá elevarse ahora a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, donde será estudiado y debatido antes de una eventual aprobación.

Si supera este trámite, tendrá que ser remitido posteriormente al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Por tanto, el documento refrendado este viernes constituye todavía un preacuerdo y no una regulación ya en vigor.

De completarse el proceso, se aplicaría al personal funcionario, laboral y estatutario de la Comunidad Autónoma en los ámbitos de Administración General, Justicia, Educación y Sanidad.

Un mismo criterio para toda la Administración

La propuesta busca que los criterios para conceder y utilizar el crédito horario sindical sean homogéneos en el conjunto de la Administración autonómica y estén adaptados a la normativa vigente.

UGT, CCOO y CSIF defienden que estas horas permiten a los representantes atender las demandas de las plantillas, participar en negociaciones y trasladar a la Administración los problemas que afectan a los empleados públicos.

El planteamiento incluye también compatibilizar el ejercicio de estas funciones sindicales con el mantenimiento de los servicios públicos, con el objetivo de que la representación de los trabajadores no reduzca la atención a la ciudadanía.

La información difundida sobre el preacuerdo no concreta todavía el número de horas que corresponderá a cada representación ni detalla el sistema definitivo de asignación. Esos aspectos quedarán sujetos al proceso de negociación que ahora deberá continuar en la Mesa General.