Canarias lidera la creación de empleo en España y logra esquivar la subida del paro en septiembre

Septiembre suele ser un mes frío para el mercado laboral español. El fin de la temporada estival arrastra los contratos y engrosa las listas de las oficinas públicas. Sin embargo, el Archipiélago escribe su propio guion este año. Frente al aumento generalizado de la desocupación en el conjunto del país, Canarias ha liderado la caída del paro a nivel nacional, demostrando una resistencia económica que se apoya en el dinamismo de su tejido productivo.

Mientras España suma 23.587 nuevos desempleados, las Islas logran restar 4.156 personas a las listas del paro. Detrás de esta estadística macroeconómica hay miles de hogares canarios que hoy respiran con mayor tranquilidad al asegurar un ingreso a final de mes frente a la incesante escalada de precios. Es el resultado directo del esfuerzo de pymes, autónomos y empresarios que, sorteando la asfixia fiscal y una burocracia paralizante, arriesgan su patrimonio para mantener y generar puestos de trabajo reales.

El empuje de ambas provincias

El comportamiento del mercado de trabajo ha sido positivo en todos los territorios insulares. La provincia de Las Palmas logró integrar en el mercado a 2.224 ciudadanos, mientras que Santa Cruz de Tenerife hizo lo propio con 1.932 personas. Se trata de un descenso del 2,88 por ciento respecto al mes anterior. Este respiro apuntala una caída interanual de más de 5.000 parados respecto a hace exactamente un año.

Este músculo laboral contrasta de frente con el panorama que dibuja el resto del país. Regiones como Andalucía, Madrid o Galicia encabezan los incrementos del desempleo. La lectura de los datos no admite demasiados matices. Cuando se deja margen de maniobra al sector privado isleño, la economía canaria responde asumiendo la responsabilidad de crear riqueza. Las empresas locales están tirando del carro estatal en un mes en el que la tónica general es la destrucción de oportunidades.

Rozando el millón de cotizantes

La creación neta de empleo es el verdadero termómetro de la economía. Y aquí Canarias arroja cifras contundentes. La Seguridad Social incorporó en septiembre 10.454 nuevos afiliados en el Archipiélago. Un incremento superior al uno por ciento que sitúa el total de ocupados en 974.246 trabajadores. Estar a un paso del millón de nóminas activas es un hito mayúsculo en un territorio fragmentado y condicionado por los costes extra de la insularidad.

Cada nueva alta representa un proyecto de vida que avanza. Significa un joven que consigue emanciparse, un comercio de barrio que contrata a un dependiente o una instalación turística que consolida su plantilla. Todo esto ocurre a pesar de las políticas intervencionistas, confirmando que la iniciativa privada, y no la subvención perpetua, es la mejor política social para sacar a los ciudadanos de la dependencia.

Libertad para consolidar la tendencia

Liderar los datos nacionales no debe invitar al conformismo institucional. Las oficinas de empleo todavía contabilizan a 140.303 canarios buscando una oportunidad. Para absorber esta bolsa de desempleo estructural, el mercado necesita reglas claras, impuestos bajos y seguridad jurídica.

El camino para seguir este ritmo no pasa por señalar al empresario, limitar los precios o atacar a la principal industria de las Islas. Requiere aligerar la mochila que carga el contribuyente. Los datos de este septiembre certifican que el tejido empresarial canario sabe hacer su trabajo. Solo falta que las administraciones dejen de poner palos en las ruedas y permitan que la economía respire por sí sola para seguir generando prosperidad.