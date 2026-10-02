Carlos Medina sobre la red de agua: «¿Crees que un reto de infraestructuras así se arregla trabajando de ocho a tres?»

El agua es el bien más escaso de Canarias y el peor gestionado por el sector público. La viabilidad del archipiélago depende de la tecnología, de exprimir el mar para garantizar el suministro diario a millones de residentes y turistas. El esfuerzo técnico resulta innegable, pero choca con una realidad administrativa ruinosa. Perdemos el 40% del agua a través de unas cañerías obsoletas que ningún consistorio quiere asumir el coste político de renovar.

El precio oculto de la desalación

Vivir enganchados a la ósmosis inversa conlleva una factura altísima. Convertir el agua salada en un recurso apto para el consumo exige un consumo eléctrico monumental. A día de hoy, el 15% de todo el gasto energético de las islas se destina en exclusiva al tratamiento de agua.

Este sobrecoste, asumido vía impuestos y tarifas por el contribuyente, se dispara por la negligencia institucional. Al perderse casi la mitad del caudal en fugas bajo el asfalto, el sistema obliga a generar un excedente artificial. Las desaladoras trabajan a destajo y consumen energía de más para producir un agua que saben de antemano que acabará de vuelta en la tierra. Producir a pérdidas representa una aberración económica que ninguna empresa privada soportaría, pero que la administración mantiene por pura inercia.

El agujero negro de los ayuntamientos

Solucionar este despilfarro exige decisiones impopulares. Hay que levantar ciudades, cortar calles y paralizar el tráfico para modernizar la red subterránea. Esta competencia recae de lleno en los ayuntamientos. Carlos Manuel Medina Álvarez, decano de los ingenieros industriales, señala sin tapujos a la administración local como el gran cuello de botella.

Para el ingeniero, salvo raras excepciones como el municipio de Mogán bajo el mando de Onalia Bueno, los ayuntamientos son las administraciones menos eficientes y eficaces. El político local prefiere evitar las quejas por las zanjas y priorizar el gasto público en obras cosméticas. Medina Álvarez ejemplifica esta parálisis señalando a Las Palmas de Gran Canaria como la cuna de la ineptitud. El inmovilismo de las corporaciones locales entierra millones de euros cada año.

La burocracia contra el sentido común

Renovar el ciclo del agua requiere visión de negocio y un compromiso que supere el ciclo electoral. Hablamos de plantear infraestructuras a 16 años vista, un horizonte temporal que escapa a la lógica del político, centrado siempre en los próximos cuatro años. Pero el problema va más allá de los cargos electos y afecta a la propia estructura de la administración.

El diagnóstico del decano sobre la maquinaria burocrática resulta demoledor. "¿Tú crees que resolver un problema de infraestructura se puede llevar a cabo con gente que trabaja de ocho a tres?", se pregunta. La rigidez de la administración choca con la agilidad que exigen las crisis modernas. Una burocracia letárgica impide abordar proyectos de semejante magnitud.

Canarias sangra recursos básicos ante la mirada pasiva de sus gobernantes locales. Dilapidar el 40% de un bien escaso y encarecer la factura energética de toda una comunidad refleja el fracaso del modelo público de gestión. La modernización no pasa por gastar más dinero de los ciudadanos, sino por gestionar el actual con criterios de eficiencia real.