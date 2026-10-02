Detenido tras ser sorprendido portando un revólver modificado para su uso en Lanzarote

La Policía Nacional de Arrecife ha detenido a un hombre, que cuenta con múltiples antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas y robo con fuerza, tras ser sorprendido portando un revólver que había sido modificado para recuperar su capacidad de utilización.

La investigación llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, se inició el 18 de junio de 2026 después de que los agentes tuvieran conocimiento de que una persona estaría intentando modificar armas de fuego, realizando distintas gestiones para determinar su identidad y localizar el arma.

Las pesquisas permitieron a los investigadores sorprender al sospechoso cuando se encontraba en las inmediaciones de una calle de la capital lanzaroteña portando un revólver "Astra del calibre 22 LR", mientras trataba de que un profesional especializado realizara modificaciones sobre el mismo.

El sospechoso intentó huir de la policía

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida y llegó a arrojar el arma al interior de una finca colindante, aunque los agentes consiguieron localizarla y recuperarla.

Las posteriores investigaciones permitieron determinar que el revólver intervenido procedía de un robo con fuerza cometido en una vivienda del municipio de San Bartolomé (Lanzarote) en el año 2017, donde había sido sustraído, entre otros efectos.

Aunque el arma había sido inutilizada en su momento, los investigadores comprobaron que se habían realizado modificaciones estructurales en el cañón con la finalidad de volver a utilizarla, quedando pendiente únicamente la incorporación de determinados elementos para recuperar su funcionalidad.

Tras la intervención y peritaje del arma, los agentes localizaron el pasado 21 de septiembre al sospechoso en una furgoneta estacionada en Arrecife que utilizaba como morada, donde se había atrincherado junto a un perro potencialmente peligroso. Ante esta situación fue necesaria la autorización judicial para acceder al vehículo, procediéndose finalmente a la reducción y detención del individuo.

En el dispositivo participaron también efectivos de la Policía Local de Arrecife y personal del servicio zoosanitario del Ayuntamiento, que se hicieron cargo del animal.

Finalmente, el detenido una vez finalizadas las diligencias policiales fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.