Educación Especial en Lanzarote. Cabildo y Gobierno Canario acuerdan ceder espacio para nuevo CEE

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo de colaboración para ceder temporalmente el Espacio Insular para la Inclusión y el Bienestar Social, situado en Puerto del Carmen. El objetivo de este movimiento institucional es dar una solución ágil al paulatino incremento de matriculaciones en el Centro de Educación Especial (CEE) Nuestra Señora de los Volcanes, ubicado en Tahíche y que hasta ahora ejercía como único recurso de esta naturaleza en toda la isla.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, destacó la firme voluntad de ambas administraciones de aunar recursos "poniendo a las personas y a sus familias por delante". Ambas instituciones trabajan en la formalización del convenio que regulará las condiciones de uso y determinará las adecuaciones necesarias para poner en marcha las dependencias en el menor tiempo posible.

Equipamientos de primer nivel al servicio de las necesidades especiales

El recinto seleccionado en Puerto del Carmen cuenta con una parcela de más de 5.735 metros cuadrados y casi 1.300 metros cuadrados construidos. Sus instalaciones albergan 15 aulas, cocina industrial, comedor, sala polivalente, despachos para atención individualizada y una zona residencial, lo que facilita una adaptación rápida para la actividad docente y asistencial.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, enfatizó que este paso mantiene intacta la esencia inclusiva con la que se concibió el inmueble. Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, subrayó la predisposición y respuesta directa mostrada por el consejero autonómico de Educación, Poli Suárez, para atender de manera prioritaria las demandas de la comunidad educativa de la isla.

Descentralización y compromiso social

Con esta cesión, el Ejecutivo autonómico y la Corporación insular logran descongestionar las aulas de Tahíche mientras se planifican soluciones estructurales definitivas. La medida no solo responde a una reclamación histórica de las familias afectadas, sino que consolida un frente común entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo para reforzar los servicios públicos esenciales en Lanzarote.