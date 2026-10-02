El Día Mundial de la Sonrisa llega a Canarias con más de 47.000 menores atendidos en salud bucodental

El Día Mundial de la Sonrisa se celebra este viernes 2 de octubre de 2026, una fecha que cada año coincide con el primer viernes del mes y que busca recuperar la sonrisa como símbolo de amabilidad y buenas acciones.

La iniciativa nació en 1999 de la mano del artista estadounidense Harvey Ball, creador en 1963 de la conocida cara amarilla sonriente. Con el paso de los años, Ball consideró que aquel símbolo se había alejado de su significado original debido a su uso comercial y promovió una jornada dedicada a realizar gestos de bondad que pudieran hacer sonreír a otras personas.

Aunque no se trata de una conmemoración sanitaria, la fecha permite también poner el foco sobre el cuidado de la salud bucodental, un ámbito en el que Canarias mantiene diferentes programas dirigidos especialmente a la población infantil.

Más de 47.000 menores atendidos en Canarias

El Programa de Atención Dental Infantil de Canarias, conocido como Padican, atendió durante 2025 a 47.490 menores de entre seis y catorce años en las Islas.

El programa ofrece cobertura a la población de esas edades con derecho a asistencia sanitaria a cargo del Servicio Canario de la Salud y residencia en el Archipiélago.

Entre las prestaciones se encuentran las revisiones anuales, sellados de fisuras, obturaciones en dientes permanentes y extracciones, además de tratamientos especiales como endodoncias, reconstrucciones o reimplantes cuando sean necesarios.

El convenio que permite desarrollar Padican junto a los Colegios Oficiales de Dentistas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026. Para este ejercicio, el presupuesto del programa se fijó en 2,13 millones de euros.

La prevención empieza antes de los seis años

El Servicio Canario de la Salud cuenta además con el programa Cepillín Cepillán, dirigido al alumnado de entre tres y cinco años del segundo ciclo de Educación Infantil en centros sostenidos con fondos públicos de Canarias.

La iniciativa está orientada a enseñar hábitos adecuados de higiene oral desde edades tempranas mediante el aprendizaje de una correcta técnica de cepillado y la participación de docentes y familias.

El Día Mundial de la Sonrisa volverá así este 2 de octubre con su mensaje original centrado en la amabilidad, mientras en Canarias el cuidado de esa sonrisa cuenta también con programas públicos de prevención y atención bucodental desde la infancia.