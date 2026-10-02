El mal tiempo provoca cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Tenerife Norte

El mal tiempo ha vuelto a provocar cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Tenerife Norte este viernes. Las condiciones meteorológicas adversas han condicionar el tráfico aéreo en el archipiélago canario durante la jornada de mañana de este viernes.

Según han comunicado fuentes de Aena a Europa Press, la baja visibilidad y las complicaciones atmosféricas en el entorno del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna han generado hasta cuatro cancelaciones.

En concreto, las rutas afectadas por estas suspensiones son conexiones interinsulares esenciales para la movilidad de los residentes. Se trata de dos operaciones operadas con la isla de El Hierro y otras dos que tenían como origen o destino Gran Canaria. Las aerolíneas que cubren estos trayectos se han visto obligadas a reajustar su programación para garantizar la seguridad del pasaje frente a la nubosidad y las fuertes rachas de viento.

Esta situación no es un hecho aislado durante la presente semana, ya que este mismo jueves las complicaciones meteorológicas también hicieron mella en la operatividad aeroportuaria de la región. Durante la jornada de este jueves, las mismas condiciones climáticas adversas provocaron hasta diez desvíos de aeronaves y siete cancelaciones de distintas operaciones que estaban previstas tanto en las instalaciones tinerfeñas como en el aeropuerto de La Palma, otro de los recintos más expuestos a los vaivenes del clima.

Históricamente, la orografía en la que se asienta el aeródromo del norte de Tenerife, situado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, favorece la formación de densas nieblas que reducen drásticamente la visibilidad de los pilotos. Cuando la nubosidad baja impide las maniobras de aproximación y aterrizaje con los márgenes de seguridad exigidos, las compañías aéreas y los controladores optan por desviar los vuelos hacia Tenerife Sur, una instalación que por su ubicación goza de una mayor estabilidad atmosférica a lo largo de todo el año.

Ante este escenario de inestabilidad, desde Aena se reitera la recomendación a todos los viajeros que tengan previsto volar en las próximas horas de consultar el estado de su vuelo con sus respectivas aerolíneas antes de desplazarse hasta las terminales. Asimismo, los equipos de operaciones y las tripulaciones se mantienen alerta ante la evolución de los partes meteorológicos, a la espera de que los cielos despejen y se pueda recuperar la ansiada normalidad en las conexiones del archipiélago, un servicio vital para el desarrollo social y económico de las islas.