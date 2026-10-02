El PSOE exige al Gobierno canario avalar la ley de vivienda residencial en zonas turísticas

El Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha vuelto a situar en el centro del debate político la regulación del uso residencial en áreas turísticas. A través del diputado Gustavo Santana, el PSOE reclama al consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), un posicionamiento público y explícito sobre la proposición de ley registrada por su formación para proteger a miles de familias que residen de forma habitual en inmuebles ubicados dentro de urbanizaciones turísticas.

La petición del grupo de la oposición busca reabrir la tramitación legislativa sobre una problemática que arrastra una elevada complejidad urbanística. Sin embargo, esta repentina urgencia contrasta con el balance del propio Ejecutivo del «Pacto de las Flores» durante la pasada legislatura, periodo en el que los socialistas ostentaron la Presidencia autonómica sin llegar a aprobar un marco normativo definitivo que resolviera la inseguridad jurídica que ahora denuncian. La iniciativa trata de comprometer a Coalición Canaria recordando el acuerdo que Rodríguez firmó en 2023 con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística.

Reproches en el Consejo de Gobierno e insuficiencia de las medidas actuales

El reproche del parlamentario socialista se ha centrado en la actuación del departamento de Vivienda en el seno del Ejecutivo regional. Santana aseguró que, mientras otras cuatro consejerías tenían previsto presentar informes sobre la propuesta del PSOE en el Consejo de Gobierno, el área dirigida por Pablo Rodríguez fue la única que "no aportó nada" al debate. A juicio de los socialistas, resulta incomprensible la inacción de una consejería que ostenta las competencias directas sobre la materia.

Paralelamente, el PSOE ha cuestionado la efectividad de las herramientas aprobadas por el actual Gabinete de Fernando Clavijo para frenar la crisis de habitabilidad, tales como los decretos de urgencia y las normas dirigidas a agilizar licencias de construcción. Para Santana, estas medidas no ofrecen una solución real a las familias que ya viven en zonas de uso mixto o turístico. No obstante, desde diversos sectores del ámbito inmobiliario se recuerda que la escasez generalizada de oferta residencial se ha visto condicionada por la regulación estatal impulsada por los propios socialistas a nivel nacional.

Inseguridad jurídica e incertidumbre para los residentes

Durante su intervención, Santana subrayó la paradoja de declarar la emergencia habitacional en la comunidad autónoma mientras «se mantiene en la incertidumbre a quienes ya disponen de una vivienda y solo piden seguir viviendo en ella». La formación socialista exige que la proposición de ley sea admitida a trámite como la única vía consensuada con las plataformas de afectados.

El posicionamiento del PSOE busca intensificar la presión sobre la Consejería de Vivienda para que abandone lo que definen como un "perfil bajo". Con este movimiento, el principal partido de la oposición busca marcar la agenda en materia de vivienda, trasladando la responsabilidad de la falta de soluciones normativas a la actual gestión de Coalición Canaria.