La Laguna y la Fundación CB Canarias llevan la magia de la Eurocop a los mayores del municipio

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Foro Económico y Social, y la Fundación CB Canarias han puesto en marcha durante este mes de octubre el proyecto ‘Laguncesto Internacional con los mayores’, una propuesta que tiene como objetivo acercar a este colectivo ciudadano del municipio a la emoción de los partidos de La Laguna Tenerife en la Eurocup, competición continental en la que debuta esta campaña, así como de la Liga Endesa.

Esta acción también cuenta con la colaboración de la concejalía de Bienestar Social del Consistorio, MUVISA y del propio Club Baloncesto Canarias.

Las citas deportivas

La primera cita deportiva incluida en este programa será la que mida al conjunto aurinegro con la Maxima Roma, el próximo 14 de octubre. Los siguientes encuentros serán ante el Monbus Obradoiro (25 de octubre), el Reyer Venezia (28 de octubre) y el Cluj Napoca (4 de noviembre). En cada choque, se contará con un grupo de 50 personas, a los que se les proporcionará transporte gratuito en guagua.

El máximo representante del Ayuntamiento, Luis Yeray Gutiérrez, manifestó que "actividades de esta índole no sólo dinamizan el día a día de nuestros mayores, sino que ayudan a fomentar las relaciones sociales entre vecinos y vecinas de los seis distritos, que acuden juntos a animar a nuestro máximo representativo". Asimismo, recordó que es otro estímulo más para seguir combatiendo la soledad no deseada en este sector de la población.

Por su parte, el presidente de la Fundación CB Canarias, Santiago Cacho, explicó que "estamos muy agradecidos a MUVISA, al Ayuntamiento de La Laguna y al Foro Económico y Social por la sensibilidad que han tenido a la hora de involucrarse en la organización de una iniciativa como ésta, que permitirá a cientos de ciudadanos de La Laguna vivir en directo un partido de nuestro equipo. Es una forma muy bonita de acercar nuestro deporte y nuestro club a la gente".