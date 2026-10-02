Los municipios canarios reclaman inversión para climatizar los centros educativos

Los municipios canarios reclaman al Gobierno autonómico que acometa las inversiones necesarias para dotar de sistemas de climatización a los centros educativos, después de los episodios de altas temperaturas registrados en las islas.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) acordó este viernes trasladar la petición al Ejecutivo regional durante la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada en El Rosario. La organización plantea que previamente se realice un estudio de las necesidades existentes en los centros.

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, recordó que los ayuntamientos tienen competencias relacionadas con el mantenimiento de los centros, pero defendió que las administraciones locales no pueden hacerse cargo del mantenimiento de unas instalaciones de climatización que actualmente no existen en muchos colegios.

Los ayuntamientos reclaman al menos el 40% del FDCAN

La financiación municipal también estuvo presente en la reunión. La Fecam ha presentado alegaciones al borrador del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) remitido por el Gobierno autonómico y continúa pendiente de una reunión con Presidencia para abordar el documento junto a los cabildos.

La Federación reclama que los ayuntamientos puedan disponer de al menos el 40% de la financiación correspondiente, siguiendo el criterio utilizado para los tributos incluidos en el Bloque de Financiación Canario.

Ese porcentaje todavía no está garantizado, según la organización municipal.

Contrataciones para los programas de empleo

Otro de los asuntos tratados fue la situación de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) y los procedimientos necesarios para contratar al personal directivo y docente.

La Fecam señala que trabaja con el Servicio Canario de Empleo en unas bases que permitan agilizar estas contrataciones y facilitar la puesta en marcha de los programas.

Reclaman una norma para el socorrismo en las playas

Los municipios también mantienen su petición de una regulación específica sobre los servicios de seguridad, salvamento y socorrismo en las playas canarias.

La Federación considera necesario establecer un marco jurídico que determine con claridad las obligaciones y competencias de las administraciones locales y los sistemas de salvamento que deben implantarse.

La climatización de los centros educativos se suma así a las demandas planteadas por los ayuntamientos al Gobierno de Canarias, junto con la financiación municipal, la puesta en marcha de los PFAE y una regulación específica para el socorrismo en las playas.