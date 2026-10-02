Muere a los 79 años el Padre Báez, sacerdote grancanario conocido por su presencia pública y sus polémicas

El sacerdote grancanario Fernando Báez Santana, conocido popularmente como el padre Báez, ha fallecido este viernes a los 79 años después de una extensa trayectoria religiosa y una fuerte presencia pública en Gran Canaria.

Nacido el 11 de agosto de 1947 en La Lechuza, en Vega de San Mateo, estudió Filosofía en Sevilla y Teología en Salamanca y se licenció en Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Fue ordenado sacerdote por el obispo José Antonio Infantes Florido.

A lo largo de su trayectoria ejerció como párroco en diferentes puntos de Gran Canaria, entre ellos Tejeda, La Atalaya de Santa Brígida, El Lasso y San Andrés. Su figura quedó especialmente vinculada a Telde, donde estuvo al frente de Nuestra Señora de las Nieves, en Lomo Magullo, y atendió también los núcleos de Cazadores y Las Breñas.

Una figura que trascendió las parroquias

Báez adquirió una notoriedad que fue mucho más allá del ámbito religioso. Participó durante años en programas de radio y televisión, mantuvo una intensa actividad en redes sociales y se hizo reconocible por su particular forma de comunicar y por sus intervenciones sobre el campo, las costumbres y diferentes asuntos de la actualidad canaria.

También ejerció como docente y capellán y promovió actividades relacionadas con el yoga en centros educativos, asociaciones y otros espacios sociales.

Su carácter y sus pronunciamientos públicos hicieron que su trayectoria estuviera acompañada por numerosas controversias, la más grave de ellas en 2021 a raíz de sus declaraciones sobre el asesinato de Anna y Olivia en Tenerife.

Las declaraciones que provocaron su apartamiento en 2021

Báez realizó entonces unas manifestaciones en medios y redes sociales en las que vinculó el crimen cometido por Tomás Gimeno con la ruptura de la pareja y cuestionó a la madre de las menores, Beatriz Zimmermann. El Obispado de Canarias rechazó públicamente aquellas declaraciones y pidió perdón por el dolor ocasionado.

La Diócesis decidió posteriormente apartarlo cautelarmente de su cargo como párroco de Nuestra Señora de las Nieves y de los lugares de culto de Cazadores y Las Breñas. También le prohibió temporalmente participar públicamente en la eucaristía y realizar declaraciones en medios o redes sociales en su condición de sacerdote. Tras conocer las medidas, Báez presentó su renuncia al oficio de párroco, que fue aceptada.

La Fiscalía de Las Palmas abrió además una investigación por aquellas manifestaciones. El procedimiento terminó meses después con un sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su declaración, Báez negó haber justificado el asesinato y calificó a Tomás Gimeno de asesino.

La prohibición de celebrar públicamente la eucaristía fue levantada meses después y el sacerdote volvió a oficiar misa en San Juan de Dios.

Vinculado hasta sus últimos años a Gran Canaria

En 2024 volvió a Lomo Magullo para participar en las celebraciones de la Virgen de las Nieves, uno de los lugares a los que había estado especialmente ligado durante su etapa como párroco.

Su estado de salud había generado preocupación este mismo año. En abril de 2026 permaneció ingresado durante varios días en el Hospital Insular de Gran Canaria después de sufrir un deterioro de su estado físico y posteriormente recibió el alta.

Tras conocerse su fallecimiento, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, recordó los años en los que ambos compartieron grabaciones, desplazamientos y trabajo en medios antes de su etapa política, y destacó la vinculación del sacerdote con las tradiciones y el territorio canario.

La muerte de Fernando Báez cierra así la trayectoria de un sacerdote que durante décadas combinó su actividad religiosa con una intensa exposición mediática y cuya figura estuvo ligada tanto a la vida social y popular de Gran Canaria como a polémicas que llegaron a provocar la intervención del Obispado y de la Justicia.