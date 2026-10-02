Pedri, Yéremy Pino y Eusebio Ledesma, propuestos al premio a la mejor trayectoria deportiva

Los futbolistas Pedri González y Yeremy Pino y el luchador Eusebio Ledesma han sido propuestos para compartir el reconocimiento a la mejor trayectoria o mérito deportivo individual de los Premios al Deporte Canario 2026.

La propuesta procede de los jurados de la tercera edición de estos galardones y todavía deberá ser formalizada mediante una orden del consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez.

Pedri y Yeremy Pino concurren en una candidatura conjunta, mientras que Eusebio Ledesma completa el reconocimiento en esta categoría.

Doce categorías en los premios de 2026

En el resto de categorías generales, el Rocasa Gran Canaria ha sido propuesto como mejor equipo y Elena Buenavida como mejor deportista promesa.

Maite Cazorla opta al premio a la igualdad; CAI Gran Canaria, al reconocimiento como entidad destacada en promoción deportiva; Lionel Morales, al correspondiente a deporte adaptado; y Luis Doreste, a la mención honorífica.

La edición de este año incorpora además dos nuevas categorías. Dejan Ojeda ha sido propuesto por su labor en la dirección técnica y Ariadna Chueca por su trayectoria arbitral.

Los deportes tradicionales canarios contarán con otros tres reconocimientos. Salvador Sánchez, conocido como Borito, ha sido elegido para el Premio Pedro Molina; Tino de la Nuez, para el Premio Especial Federación; y la tripulación íntegramente femenina del bote de vela latina Güi Güi, patroneado por Mimi González, para el Premio a la Igualdad.

La gala será el 13 de noviembre

Los reconocimientos se entregarán el viernes 13 de noviembre en una ceremonia en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.

La gala coincidirá con la tercera edición de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música y su entorno.

Antes de la entrega, las propuestas de los jurados deberán ser asumidas por la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte y formalizadas mediante la correspondiente orden del Gobierno de Canarias.