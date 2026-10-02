Plenilunio abrirá este viernes con 500 drones sobre el cielo de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife dará comienzo este viernes 2 de octubre a la decimoctava edición de Plenilunio con un espectáculo aéreo formado por 500 drones que iluminarán el cielo de la capital.

El Drone Light Show estará inspirado en los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, y contará con dos pases, previstos a las 20:30 y a las 22:00 horas.

El espectáculo podrá verse desde la explanada peatonal de la avenida Marítima situada junto al parque infantil La Gesta. Entre las 20:00 y las 22:15 horas habrá además una sesión de DJ frente al Cabildo de Tenerife.

Actividades desde la tarde del viernes

La programación comenzará antes del espectáculo de drones. El Templo Masónico acogerá a las 18:00 y a las 20:00 horas la actividad Misterio en el Templo, en la que los participantes deberán resolver un enigma relacionado con la historia del edificio.

A las 18:00 horas también se celebrará en Tenerife Espacio de las Artes una visita guiada a la exposición Un loro, tres bares y dientes de oro, de los artistas Pérez y Requena.

Plenilunio se prolongará hasta el domingo 4 de octubre con más de un centenar de propuestas distribuidas por Santa Cruz, entre talleres, actividades familiares y deportivas, mercadillos artesanos, pasacalles, conciertos, recreaciones históricas y visitas guiadas.

Bonos de 25 euros por 12,50

El domingo se sumará la campaña especial de Bonos Consumo Domingo. Cada bono tendrá un valor de 25 euros, aunque el usuario abonará 12,50 euros y el Ayuntamiento aportará la otra mitad.

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos bonos por domingo. La venta estará disponible desde las 10:00 horas del viernes hasta las 12:00 horas del domingo, y los bonos de esta jornada solo podrán utilizarse el 4 de octubre en los establecimientos adheridos.

La programación contará también con un punto de información y atención frente a la violencia sexual y sexista, que finalmente estará situado en la plaza del Príncipe con Valentín Sanz, después de modificarse la ubicación inicialmente prevista.

Los primeros 500 drones despegarán este viernes a las 20:30 horas, antes de un segundo pase a las 22:00, para abrir un Plenilunio que mantendrá actividades en la capital tinerfeña hasta el domingo.