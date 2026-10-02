Puesto en marcha el primer área de servicio para caravanas en la comarca de la Isla Baja (Tenerife)

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha puesto en marcha un nuevo área de servicios para caravanas en el Punto Limpio de Buenavista del Norte, el primero que se localiza en la comarca de la Isla Baja, la cual comprende los municipios de Los Silos, Garachico, El Tanque y la citada Buenavista.

Se trata de la quinta infraestructura específica para este tipo de vehículos que existe en la isla y que se suma a las dos que hay en el municipio de Arona, en el Punto Limpio como tal y en el Centro Logístico de Malpaso, en el Punto Limpio de Jagua (Santa Cruz de Tenerife) y en el Centro Logístico de La Guancha, que ya se encuentran completamente operativas para permitir la evacuación de aguas negras y grises y la reposición de agua potable de las caravanas y autocaravanas.

El objetivo principal de estos espacios es facilitar la gestión de las aguas negras y grises para evitar que los vertidos se realicen de manera descontrolada en espacios no autorizados. Con esta medida, el Cabildo reafirma su compromiso de hacer más eficiente la gestión de residuos y de fomentar la sostenibilidad en todo el territorio insular en el sector de las autocaravanas, que durante los últimos años ha experimentado un gran auge en la Isla.

En la inauguración de la nueva área de servicios de caravanas de Buenavista estuvieron presentes el director insular de Residuos, Alejandro Molowny y la alcaldesa del municipio Eva García, quienes estuvieron acompañados por representantes de las asociaciones caravanistas de la isla.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, quiere poner en valor el proyecto llevado a cabo por la Corporación insular "con la puesta en funcionamiento de estas nuevas áreas de servicios, ya que suponen un paso más en la estrategia que estamos desarrollando para que el crecimiento del turismo en ruta y la protección de nuestro entorno sean compatibles".

"Con esta apuesta, explica la responsable, seguimos avanzando y dando respuesta a una de las peticiones históricas del colectivo de caravanistas, pero lo hacemos desde la responsabilidad, ofreciendo unas infraestructuras que ya están dando muy buenos resultados desde su puesta en funcionamiento, con más de 911 usuarios entre Arona, Jagua y La Guancha. Tenerife necesita de estos espacios modernos para evitar vertidos incontrolados y preservar nuestros espacios naturales".

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, expuso ante los presentes que "nuestra meta es dotar a toda la red de puntos limpios de la isla con esta tecnología para responder a la creciente demanda del sector. Con la apertura de esta infraestructura en Buenavista, consolidamos un modelo de gestión integral que facilita a los caravanistas el cumplimiento de la normativa ambiental de forma cómoda y accesible, garantizando que el tratamiento de los residuos se realice con total seguridad técnica.

La alcaldesa de Buenavista, Eva García, apunta al respecto que "esta infraestructura responde a una necesidad de los vecinos y vecinas no solo de Buenavista del Norte, sino de toda la comarca, donde este punto de vaciado es pionero. Esta infraestructura viene a ofrecer un espacio adecuado para la gestión de determinados residuos, facilitando así unos servicios más accesibles, sostenibles, funcionales y adaptados para residentes, visitantes y empresas", detalla.

Asimismo, agrega que la inauguración de esta instalación reafirma el crecimiento de la zona industrial del municipio y, con ello, la creación de oportunidades para el pueblo.

Gran recibimiento con 911 usuarios

El área de Residuos ha elaborado una serie de obras y actuaciones para crear zonas en los puntos limpios de la isla para caravanas, un plan que culminará con que cada uno de estos espacios de la red insular estén operativos para albergar un espacio de evacuación de aguas negras y grises y otra de suministro de agua potable.

Estos nuevos puntos, han tenido un gran recibimiento durante el primer mes y medio de funcionamiento con un total de 911 usuarios, divididos en 543 en Arona, 239 en Jagua y 129 en La Guancha. Todo esto, reafirma el plan del Cabildo para evitar los vertidos en zonas no autorizadas, así como refuerza el compromiso de la Corporación insular de convertir a Tenerife en una isla más sostenible.

La iniciativa de abrir un área de servicio para aguas de caravanas es una propuesta que se ampliará de manera progresiva por el total de los puntos limpios de la Isla, con la finalidad de prestar servicios específicos de evacuación de aguas negras y grises y reposición de agua potable.

El horario en el que se presta el servicio para las caravanas y autocaravanas coincide con el horario de apertura de los puntos limpios, que para Buenavista, La Guancha, Jagua y Arona, es de: lunes de 8.00 a 16.00 horas; martes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas; sábados, de 9.00 a 20.00 horas; y domingo, de 9.00 a 14.00 horas.