El Cabildo pide el apoyo del Pleno para firmar el "gran pacto" por la movilidad en Tenerife

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha invitado a los grupos políticos a suscribir un gran pacto por la movilidad sostenible. Este llamamiento se produce tras la aprobación definitiva en pleno del Plan Insular de Movilidad Sostenible, un documento estratégico que busca transformar el transporte en la isla.

El grupo de gobierno, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha sacado adelante esta hoja de ruta que contempla una inyección económica de 5.097 millones de euros hasta el año 2035. La financiación requerirá la participación conjunta del gobierno insular, el Gobierno de Canarias, el Estado y los diferentes ayuntamientos tinerfeños para garantizar su ejecución.

Más de 90 actuaciones para actuaciones prioritarias

En total, el proyecto desgrana 92 actuaciones concretas articuladas en torno a nueve programas que abarcan distintos frentes de la administración. Entre los ámbitos de actuación prioritarios destacan la mejora de las infraestructuras viarias, el impulso al transporte público, la promoción de la movilidad eléctrica y la gestión eficiente del vehículo privado, además de la digitalización del sector.

El documento plantea su ejecución en dos horizontes temporales bien definidos. El primero de ellos, fijado en 2035, pretende dar una respuesta a los retos más urgentes que afrontará Tenerife durante los próximos años. Por su parte, la proyección establece una visión a largo plazo destinada a anticipar las necesidades futuras en materia de infraestructuras y ordenación del territorio.

Durante el debate plenario, las distintas formaciones políticas han fijado sus posiciones. La portavoz de Vox, Ana Salazar, ha valorado positivamente la aprobación del plan, aunque ha advertido de que el "verdadero examen" consistirá en vigilar que las inversiones se materialicen y los plazos se cumplan. Desde el Partido Popular se ha celebrado que se ponga fin a una etapa en la que los proyectos de desarrollo quedaban olvidados en los cajones, dependiendo de las prioridades del gobernante de turno.

Por el contrario, la oposición socialista ha mostrado una postura más crítica. Aarón Afonso, portavoz del PSOE, ha reconocido la necesidad de contar con este instrumento, pero ha pedido "sentido común" para no generar expectativas irreales en la ciudadanía con cifras multimillonarias que chocan con las limitaciones presupuestarias. Asimismo, ha lamentado que el Ejecutivo insular "no les haya hecho partícipes" en la elaboración y el debate de las alegaciones presentadas.

Finalmente, la presidenta de la corporación, Rosa Dávila, ha clausurado el debate destacando que este documento "supera los periodos electorales", al abarcar hasta "cuatro mandatos posibles". De este modo, la iniciativa nace con la vocación de erigirse en una guía esencial y duradera, diseñada de forma independiente a los cambios de gobierno que puedan producirse en el futuro, ha concluido la presidenta.