Tenerife homenajea a Alberto Vázquez-Figueroa concediéndole la Gran Distinción de Nivaria

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha acordado otorgar al ilustre escritor, periodista e inventor Alberto Vázquez-Figueroa la Gran Distinción de Nivaria. Este galardón supone el máximo reconocimiento honorífico que concede la corporación insular y busca poner en valor una trayectoria vital y profesional cuya repercusión ha traspasado ampliamente las fronteras del archipiélago canario.

La decisión finaliza de manera exitosa el expediente que se inició el pasado 30 de abril. La comisión especial encargada de analizar los méritos del autor determinó por unanimidad que este era el premio más idóneo, valorando de forma especial el carácter extraordinario y universal de su legado, según ha detallado la propia administración pública en un comunicado.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha celebrado que la isla reconozca a "uno de sus hijos más universales". En este sentido, ha destacado que el homenajeado ha llevado el buen nombre de Canarias por todo el planeta a través de "la literatura, el periodismo, la aventura y su permanente inquietud por encontrar soluciones a algunos de los grandes problemas de la humanidad".

Dávila subrayó que la Gran Distinción de Nivaria se encuentra reservada en exclusiva para méritos auténticamente excepcionales, condición que la obra del novelista cumple de forma sobrada. "Hablamos de un tinerfeño que ha llegado a millones de lectores, que ha sido testigo directo de algunos de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo", recalcó la presidenta, añadiendo que "nunca ha dejado de alzar su voz frente a las injusticias y en defensa del medio ambiente".

Vida privada y profesional del artista canario

Nacido en la capital tinerfeña el 11 de octubre de 1936, el premiado es uno de los escritores contemporáneos más populares y consumidos en lengua española. Durante su prolífica andadura ha publicado más de cien libros, que han sido traducidos a más de treinta idiomas. Gracias a ello, sus relatos han cautivado a cerca de veinticinco millones de lectores a escala global.

Sus vivencias personales, marcadas por una infancia y juventud estrechamente ligadas al Sáhara y a las islas Canarias, forjaron una vasta obra de aventuras con un potente trasfondo social. Entre sus creaciones más aclamadas destacan títulos como Tuareg, Ébano, Manaos, Cienfuegos o Piratas, muchas de las cuales han dado el salto a la gran pantalla con exitosas adaptaciones cinematográficas.

Con anterioridad a su apogeo literario, labró una destacada carrera en el ámbito de la información. Ejerció como corresponsal de guerra en conflictos desarrollados en naciones como Guinea, Chad, Bolivia o Guatemala, formando parte de una brillante generación de reporteros españoles que trabajaron para medios emblemáticos de nuestro país.

A sus éxitos de ventas y coberturas internacionales hay que sumarle su faceta como inventor, espoleada por su honda preocupación ante la escasez de agua dulce y el reto de la sostenibilidad. En este campo, ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de sistemas de desalación por presión natural que pretenden reducir notablemente el coste energético.

Esta condecoración da continuidad al premio entregado el año anterior al pintor Cristino de Vera, confirmando la vocación de la corporación tinerfeña de reservar esta distinción para trayectorias de especial relevancia que difunden los valores de la cultura española dentro y fuera del país.