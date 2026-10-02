Testamento vital gratis en Canarias. Prorrogan convenio Sanidad-Notarios

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Manuel Cavallé, han rubricado la prórroga del convenio de colaboración entre ambas instituciones. Gracias a este acuerdo, la ciudadanía del archipiélago puede formalizar de forma gratuita las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) en cualquier despacho notarial de las islas. El único requisito técnico consiste en solicitar la autorización previa llamando al teléfono de atención ciudadana 012.

Las escrituras tramitadas por este canal se inscriben directamente en el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad, un fichero público y gratuito adscrito a la propia Consejería. Este volcado automático permite a los profesionales del Servicio Canario de la Salud consultar y aplicar las instrucciones del paciente en el momento en que se requiera tomar una decisión clínica determinante.

Récord de solicitudes con un claro predominio femenino

El mantenimiento del convenio responde al progresivo interés de la población insular por planificar los cuidados médicos al final de la vida. A lo largo de 2025, la Consejería contabilizó un total de 4.611 MAV, lo que representa un crecimiento del 26,6 % en comparación con los 3.642 documentos registrados durante el ejercicio 2024. En conjunto, el archipiélago cuenta actualmente con 28.276 voluntades anticipadas vigentes.

La estadística oficial refleja que el 63,87 % de los trámites tramitados el último año correspondió a mujeres (2.994 otorgamientos), frente al 35,06 % firmado por hombres (1.617). Respecto a los canales empleados, la vía administrativa ante funcionarios del área sanitaria concentró el 86 % de las peticiones, mientras que el 13 % (632) eligió la vía notarial y un 0,33 % (15) acudió a la fórmula de los tres testigos.

Cobertura legal e instrucciones sanitarias

La MAV constituye un documento garantista que permite a la persona dejar constancia por escrito de sus preferencias sobre los tratamientos sanitarios que desea o rechaza recibir cuando se encuentre imposibilitada para expresarlo en persona. El texto faculta para dejar fijadas posturas sobre cuidados paliativos, la ordenación de la eutanasia conforme a la Ley Orgánica 3/2021, la donación de órganos o la designación de representantes legales.

Además de la vía notarial gratuita y el trámite presencial ante funcionarios, la normativa autonómica contempla el otorgamiento ante tres testigos sin vínculo familiar directo. Del mismo modo, se mantiene habilitada la gestión en línea con testigos que ofrece el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas a través de su portal web.