Tragedia en Tenerife con un fallecido al volcar un camión en la TF-5

La tarde de este viernes ha dejado un balance trágico en las carreteras de la isla. Una persona ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la autopista del Norte (TF-5), justo en la principal vía de entrada a Santa Cruz de Tenerife. El siniestro, registrado a la altura del barrio de Chamberí, ha desencadenado el cierre total de los carriles en dirección a la capital.

El suceso interrumpe el pulso diario de miles de ciudadanos, transportistas y profesionales que regresan a sus hogares o acuden a sus puestos de trabajo. La pérdida humana deja patente la vulnerabilidad de quienes transitan por unas infraestructuras viales tensionadas, que soportan el peso de la actividad económica del área metropolitana. Cuando la carretera principal falla, la movilidad de la isla se detiene por completo.

Dinámica de la colisión múltiple

El accidente involucró a tres vehículos. Un camión de gran tonelaje volcó sobre la calzada por causas que ahora investigan los agentes de atestados. El impacto alcanzó a un turismo particular y a un vehículo de servicio público, un taxi en pleno trayecto. Esta circunstancia resulta relevante al afectar a profesionales que transitan esta arteria para vertebrar el movimiento diario de la ciudad.

La fuerza del choque desencadenó una situación crítica: uno de los coches salió proyectado fuera de los límites de la vía principal y cayó hacia el ramal inferior, la carretera que enlaza el acceso a Santa Cruz con la autopista del Sur (TF-1).

La posición de los vehículos y la dispersión de restos transformaron el asfalto en un escenario de difícil acceso. Determinar la secuencia de los impactos será labor de la Policía. Los técnicos deberán averiguar qué factores provocaron la pérdida de control del vehículo pesado y el posterior efecto cadena.

Intervención de los servicios de emergencia

El despliegue de recursos fue inmediato. Efectivos de la Policía Local de Santa Cruz, bomberos del Consorcio de Tenerife y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar.

Los esfuerzos iniciales se centraron en el rescate. El entorno del puente de Chamberí presenta un desnivel que dificulta el movimiento de la maquinaria pesada. Asegurar el perímetro resultó vital frente al riesgo de inestabilidad del camión y del coche precipitado a la vía inferior. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de una persona en el mismo lugar de los hechos. En paralelo, los bomberos ejecutaron maniobras de excarcelación de alta precisión y aseguraron el terreno para evitar derrames de combustible sobre el enlace de la autopista.

Bloqueo en la arteria principal del norte

La consecuencia directa del accidente sobre el tránsito ha sido el cierre de la TF-5 en sentido Santa Cruz. Esta medida, indispensable para proteger a los rescatadores, ha generado un bloqueo absoluto. Las retenciones superaron los límites municipales hasta alcanzar el nudo de La Laguna, atrapando a cientos de conductores.

Este atasco masivo evidencia la saturación estructural de la red viaria tinerfeña. Un siniestro en un punto neurálgico paraliza el área metropolitana, limitando la libertad de movimiento y golpeando la logística de las empresas locales. El tiempo perdido en la carretera supone una merma en la productividad y una frustración para el ciudadano, que se ve atrapado sin vías de escape. La carencia histórica de alternativas eficientes suma un factor crítico en la gestión de emergencias de esta magnitud.

Dispositivo de tráfico y rutas alternativas

Las autoridades instan a los conductores a evitar los desplazamientos hacia la capital por la vertiente norte si no resultan estrictamente necesarios. Se recomienda el uso de vías secundarias, aunque el volumen de tráfico desviado ha saturado las calles próximas a Chamberí y Somosierra.

Mantener libres los arcenes es fundamental para permitir el paso de grúas pesadas. La retirada del camión requerirá un procedimiento técnico complejo para no dañar la infraestructura del puente.

El tráfico tardará horas en recuperar su cadencia habitual. Hoy, la espera al volante convive con la certeza de un suceso doloroso. La pérdida de una vida en este punto de la red tinerfeña marca una jornada negra para la seguridad vial en el archipiélago.