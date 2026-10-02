Un joven inicia la reanimación de su padre en Costa Teguise guiado por teléfono por el SUC

Un joven comenzó a practicar maniobras de reanimación a su padre en una vivienda de Costa Teguise, en Lanzarote, siguiendo por teléfono las instrucciones de un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El episodio ocurrió sobre las 07:00 horas, después de que el hombre sufriera una convulsión y posteriormente una alteración de la respiración que derivó en una parada cardiorrespiratoria. Al comprobar que no tenía pulso, sus familiares alertaron al SUC.

Mientras se movilizaba una ambulancia, el coordinador sanitario indicó al hijo que colocara a su padre sobre una superficie rígida y comenzara las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Al detectar que había más personas presentes, recomendó que se alternaran cada dos o tres minutos para mantener la calidad de las compresiones.

A la llegada de la ambulancia medicalizada, el personal sanitario continuó con la reanimación y utilizó un desfibrilador semiautomático. Tras realizar dos descargas, los sanitarios consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ingresó estable dentro de la gravedad. La rápida alerta de la familia y el inicio de las maniobras de reanimación antes de la llegada de la ambulancia permitieron mantener la asistencia hasta que el equipo sanitario pudo continuar con la intervención.