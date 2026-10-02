Un terremoto de magnitud 3,2 sacude la costa de Fuerteventura

Un terremoto de magnitud 3,2 ha sacudido esta madrugada del viernes la costa de Fuerteventura. El temblor, a cinco kilómetros de profundidad frente a Pájara, se sintió levemente esta madrugada en varias localidades de la isla canaria, según ha informado Europa Press.

El evento geológico tuvo lugar exactamente a las 5.06 horas, según el uso horario local, y alcanzó una magnitud de 3,2 en la escala, según ha recogido el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Un movimiento situado su origen en el entorno marítimo de la región suroeste de la isla majorera, específicamente frente a la costa de Barlovento, un área perteneciente al extenso término municipal de Pájara.

El foco de este fenómeno natural se ha situado a escasos cinco kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, localizado en las aguas del océano Atlántico.

Un movimiento sísmico que no ha causado daños

A pesar de originarse en el medio marino, el movimiento de la tierra ha llegado a ser percibido por la población residente en las zonas costeras más próximas al epicentro, pero sin causar ningún tipo de desperfecto.

Las autoridades especializadas han clasificado este alcance con una intensidad de grado II a III, vecinos de una veintena de localidades ubicadas en el área meridional y a lo largo de toda la vertiente occidental de la isla notaron una ligera vibración en sus hogares, sin mayores consecuencias.

Teniendo en cuenta la escasa potencia y la lejanía del temblor respecto a los núcleos urbanos principales, no se ha reportado ningún tipo de daño material ni personal en las infraestructuras de la zona.

Es habitual sentir estos terremotos en Canarias

Este tipo de sucesos son completamente habituales en el entorno de las Islas Canarias, un territorio de origen volcánico que presenta una dinámica geológica constante y activa. De hecho, a lo largo del año las redes de vigilancia detectan numerosos microseísmos que, en su inmensa mayoría, pasan desapercibidos para los ciudadanos y solo quedan reflejados en los sensibles sismógrafos.

Los residentes de las islas han experimentado el sentir de los movimientos sísmicos durante algunos de los episodios producidos el pasado mes de septiembre. Según recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN), un terremoto de magnitud 3 sacudió la costa oeste de Lanzarote el pasado 17 de septiembre. El IGN detectó el movimiento sísmico a las 10:20 horas de ese jueves a unos 30 kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar. En esa ocasión, el seísmo, de magnitud 3,0 mbLg, no consta que haya sido sentido por la población.

Al igual que ocurrió en Gran Canaria, isla en la que también se sintió otro terremoto a 7 kilómetros de profundidad en Agaete el pasado 9 de septiembre. El movimiento sísmico, de 2,8 grados de magnitud, tuvo lugar poco después de las ocho de la mañana en un punto del sureste de Agaete situado a 28,09 grados norte de latitud y a 15,68 grados oeste de longitud, ha detallado en un comunicado el organismo.

En ese momento, a pesar de la profundidad a la que se ha producido el seísmo, este terremoto sí ha sido sentido por la población.

Recordar que la información disponible corresponde al registro realizado por la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, que mantiene monitorizada la actividad sísmica en el entorno de Canarias. Además, la labor de monitorización que lleva a cabo el citado organismo estatal resulta fundamental para mantener un registro exhaustivo y permanente de la sismicidad en el territorio nacional.

Gracias a la moderna red de estaciones de medición desplegadas por todo el archipiélago, los científicos pueden realizar un seguimiento minucioso y en tiempo real de cualquier anomalía subterránea, garantizando así la obtención de datos precisos que ayudan a comprender mejor la evolución geofísica de esta región insular, enmarcando estos episodios dentro de la más absoluta normalidad y sin que suponga motivo de alarma para sus habitantes.