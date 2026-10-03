Apagón en Lanzarote con 73.600 afectados, prealerta activada y recuperación progresiva

Lanzarote permanece en situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (Plateca) desde las 07:15 horas de este sábado debido a una avería en la red eléctrica que dejó sin suministro a buena parte de la isla.

La incidencia comenzó a las 05:44 horas en la red de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías. El fallo provocó inicialmente la interrupción del suministro a unos 51.703 clientes.

Una segunda avería eleva los afectados a 73.600

La situación empeoró apenas cuatro minutos después, durante las maniobras para recuperar el servicio. Una nueva avería en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande provocó la pérdida total de generación y elevó hasta unos 73.600 el número de clientes afectados.

Playa Blanca fue la única zona de Lanzarote que mantuvo el suministro con normalidad gracias a su conexión submarina con Fuerteventura.

Endesa recupera de forma progresiva el suministro

Endesa trabaja desde primera hora para recuperar de forma progresiva el suministro eléctrico. Según los datos facilitados por la compañía, a las 06:47 horas todavía había unos 39.000 clientes pendientes de recuperar el servicio.

Los trabajos han permitido reducir de forma importante el número de afectados y las últimas cifras sitúan en unos 8.463 los clientes que continúan sin electricidad. La cifra sigue bajando a medida que avanzan las labores de reposición.

La activación del Plateca en fase de prealerta permite realizar un seguimiento de la evolución de la avería y reforzar la coordinación entre las administraciones y organismos implicados, además de evaluar posibles afecciones sobre los servicios esenciales de la isla.