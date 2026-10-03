CC cierra filas con Clavijo como candidato para 2027

Coalición Canaria ya tiene candidato para las elecciones autonómicas de mayo de 2027. El Consejo Político Nacional de la formación ha proclamado este sábado, 3 de octubre, por unanimidad a Fernando Clavijo, que buscará continuar al frente del Gobierno de Canarias con el respaldo de su organización.

La designación permite a los nacionalistas afrontar los próximos meses con su candidatura a la Presidencia resuelta. Clavijo ha aprovechado el apoyo recibido para reclamar cohesión interna y defender una estrategia centrada en los intereses del archipiélago, con independencia de los movimientos que se produzcan en la política nacional.

Su mensaje más directo ha tenido como destinatario ese escenario estatal: "Si hay elecciones anticipadas, que vengan". El presidente canario ha asegurado que un eventual adelanto electoral no modificará las prioridades de CC y ha contrapuesto las disputas entre otras fuerzas políticas con la atención que, según sostiene, su partido presta a las islas.

La negociación en Madrid como argumento

Clavijo ha presentado la capacidad de negociar como uno de los principales argumentos de su proyecto. Bajo la expresión "política útil", ha defendido la actuación de los nacionalistas en asuntos como la migración, el Decreto Canarias y la financiación autonómica.

También ha incluido en ese balance la posición adoptada por la formación esta semana ante los decretos de vivienda. Estas cuestiones forman parte de la defensa que ha hecho de su estrategia: mantener una agenda canaria propia y buscar resultados para las islas en las negociaciones estatales.

El candidato ha insistido en que esa orientación debe mantenerse tanto desde el Gobierno como desde la oposición. En su intervención ha situado la defensa del archipiélago por delante de los intereses de las siglas y ha agradecido la confianza de la organización.

Vivienda, demografía y fondos europeos

La proclamación también ha servido para señalar los asuntos que Clavijo considera centrales para los próximos meses. Entre ellos figuran el acceso a la vivienda, el reto demográfico, el próximo marco financiero europeo y el desarrollo del Decreto Canarias.

A esa relación ha añadido la reflexión sobre el modelo de desarrollo de las islas. El líder de CC ha apelado a afrontar estos debates con transparencia, compromiso y convicciones, vinculándolos a la identidad canaria que reivindica la formación.

En el plano interno, Clavijo ha atribuido la fortaleza del partido a su implantación en barrios, municipios e islas y al trabajo de sus equipos. El llamamiento a la unidad ha acompañado así tanto su agradecimiento por la candidatura como su discurso sobre los retos pendientes.

Con la decisión de su Consejo Político Nacional, Coalición Canaria confirma su apuesta por la continuidad de Clavijo. El actual presidente concurrirá a las autonómicas de 2027 con un mensaje que combina respaldo interno, defensa de la negociación con el Estado y atención a los principales problemas del archipiélago.