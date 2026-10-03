Centenares de manifestantes exigen en Canarias la aplicación de la ley de vivienda

Escasos asistentes se han congregado este sábado en las calles del archipiélago canario para protestar por la situación del mercado inmobiliario. Con apenas centenares de personas en las principales vías de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, las marchas han secundado la convocatoria estatal impulsada por diversos colectivos sociales, cuyo objetivo último es promover una autodenominada "huelga general" de alquileres en todo el país. Los manifestantes, que han retrasado unos minutos su salida oficial, han clamado mediante caceroladas y diversas pancartas para exigir que la residencia "sea un derecho y no un negocio".

El tono de la protesta ha estado marcado por consignas en contra del libre mercado y la propiedad privada. "Acabemos con el negocio de la vivienda. Ni casas sin gente ni gente sin casas", se podía leer en la cabecera de la manifestación que ha dado comienzo en la plaza de la Feria, en la capital grancanaria. En este punto, los asistentes han comenzado a concentrarse a partir de las 11:00 horas, esgrimiendo un supuesto "hartazgo" social. Los portavoces de las plataformas han denunciado la falta de respuesta institucional y exigen un acceso a una vivienda "digna" mediante la intervención directa de los precios.

Las movilizaciones en Canarias, que también han contado con réplicas en Fuerteventura, concretamente en Puerto del Rosario, han querido dar un enfoque propio a la realidad de las islas. Según exponen los organizadores de las marchas, el Gobierno lleva tres años "bloqueando la aplicación de la ley de la vivienda". Esta polémica normativa contempla mecanismos para topar los alquileres en las denominadas zonas tensionadas, una medida que contrae fuertemente la oferta disponible en el mercado inmobiliario.

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En esta misma línea, los manifestantes han señalado que la inacción autonómica impide aliviar la crisis habitacional en el archipiélago, independientemente de los movimientos legislativos a nivel nacional. Las agrupaciones han hecho referencia al decreto Maricarmen, cuyo debate en el Congreso de los Diputados acabó finalmente dividido en dos partes. Consideran que el texto habría resultado una medida "de mínimos" que además ha llegado "muy tarde" para revertir una situación que califican de crítica. Las concentraciones han reunido a medio centenar de colectivos que insisten en arremeter contra los propietarios, pidiendo que el sector deje de ser un negocio para los especuladores.

En cuanto al desarrollo de las jornadas, la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria arrancó poco después de las 11:00 horas desde la mencionada plaza de la Feria. El recorrido ha continuado por la calle Luis Doreste Silva para concluir finalmente en León y Castillo, junto a la sede del Gobierno autonómico. De forma paralela, en Santa Cruz de Tenerife, la marcha ha partido desde la Subdelegación del Gobierno en la calle Méndez Núñez. La ruta prevista ha atravesado lugares céntricos como la plaza Weyler, la calle Castillo y el puente Serrador, para finalizar ante la Presidencia del Gobierno.

Por su parte, la isla de Fuerteventura también ha presenciado concentraciones. El Sindicato de Inquilinas convocó a sus simpatizantes a las 11:00 horas frente a los juzgados de Puerto del Rosario, ubicados en la calle Secundino Alonso. En este enclave, los organizadores han cifrado la asistencia en al menos un centenar de personas, quienes han replicado los mismos eslóganes que en el resto de capitales canarias, exigiendo una mayor intervención estatal en el sector inmobiliario.