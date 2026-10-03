Clavijo carga contra el decreto del alquiler: un "auténtico disparate"

Fernando Clavijo ha respondido a las protestas por la vivienda con una advertencia sobre las medidas del Gobierno central: proteger a los inquilinos mediante nuevas obligaciones para los propietarios puede terminar reduciendo el número de pisos disponibles para alquilar. Ese es el argumento con el que el presidente de Canarias ha defendido el rechazo de Coalición Canaria al decreto sobre renovaciones de contratos e indemnizaciones, al que ha calificado de "auténtico disparate".

Sus declaraciones llegan este sábado, en plena jornada de movilizaciones en las islas y después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda. Frente a las críticas a su gestión, Clavijo sostiene que su Ejecutivo ha utilizado las posibilidades legales a su alcance y sitúa el aumento de la oferta en el centro de su respuesta.

El secretario general de Coalición Canaria ha explicado que su formación se opuso al texto sobre renovaciones tácitas e indemnizaciones porque, a su juicio, habría provocado el resultado contrario al perseguido: que los propietarios retirasen viviendas del mercado del alquiler.

Clavijo ha diferenciado ese rechazo del apoyo de CC al otro decreto, que consideraba adecuado para ofrecer garantías tanto a pequeños propietarios como a inquilinos. Su defensa del voto de la formación se apoya, por tanto, en distinguir los efectos que atribuye a cada iniciativa.

El presidente también ha lamentado el enfrentamiento político que ha rodeado la tramitación. En su opinión, una cuestión que afecta al acceso a un hogar requería negociación y acuerdos entre las fuerzas parlamentarias.

La crítica de Clavijo al Ejecutivo de Pedro Sánchez va más allá de la votación. El dirigente nacionalista ha reprochado que, después de ocho años de Gobierno, no se haya trabajado en unas normas pactadas que atiendan a los actuales inquilinos y permitan aumentar el parque residencial.

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Según el diagnóstico expuesto por el presidente canario, España necesita más de 800.000 viviendas. Esa cifra forma parte de su argumentación sobre la insuficiencia de la oferta y no corresponde exclusivamente a las necesidades de Canarias.

"No vamos a prometer varitas mágicas", ha afirmado. Clavijo ha contrapuesto esa posición a las promesas que atribuye al Gobierno de España y al PSOE, a los que acusa de generar expectativas sobre la construcción de cientos de miles de viviendas en plazos muy breves.

Para defender su gestión, el presidente ha enumerado tres actuaciones: facilitar la transformación jurídica del suelo para construir, agilizar la concesión de licencias y modificar la Reserva para Inversiones en Canarias para que pueda materializarse en vivienda.

Con esas medidas, Clavijo presenta una respuesta orientada a facilitar nuevas promociones y movilizar recursos. Los colectivos que se manifiestan, por su parte, reclaman la aplicación de herramientas de la Ley de Vivienda.

El presidente asegura que actualmente se están construyendo más de 4.000 viviendas en el archipiélago. También afirma que en 2023 la producción anual estaba por debajo de las 1.000 y pronostica que en 2026 podría superar las 6.000.

Esta última cifra es una previsión del mandatario, no un balance de viviendas ya terminadas. Su defensa política queda así ligada a que las medidas sobre suelo, licencias e inversión se traduzcan en más oferta disponible para quienes buscan una casa.