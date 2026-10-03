Endesa restablece el suministro eléctrico en Lanzarote tras un apagón de madrugada

El suministro eléctrico ha quedado restablecido por completo en Lanzarote después del cero energético registrado durante la madrugada de este sábado. Fuentes del Cabildo han confirmado a Europa Press que el servicio se recuperó totalmente a primera hora de la mañana.

El apagón afectó durante varias horas a buena parte de la isla, aunque Playa Blanca mantuvo el suministro gracias a su conexión submarina con Fuerteventura, según informó la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Dos incidencias en apenas cuatro minutos

El primer fallo se produjo sobre las 05:44 horas en la red de 66 kilovoltios de la subestación de Mácher, en Tías. La avería dejó inicialmente sin suministro a unos 51.700 clientes.

Durante las maniobras para recuperar el servicio se produjo una segunda incidencia, apenas cuatro minutos después, que afectó a las instalaciones de San Bartolomé y Punta Grande. La nueva avería provocó una pérdida de capacidad de generación y elevó hasta unos 73.600 el número de clientes afectados.

Endesa comenzó entonces la recuperación progresiva del suministro. A las 06:47 horas todavía quedaban unos 39.000 clientes sin electricidad. A las 08:00 horas, la cifra se había reducido a 8.463 y, pasadas las 09:00 horas, el servicio quedó completamente restablecido.

Canarias activa la prealerta

Ante la magnitud de la incidencia, el Gobierno de Canarias activó la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA).

La medida permitió mantener el seguimiento de la evolución de las averías y coordinar a las administraciones implicadas para comprobar posibles afecciones a servicios esenciales. Por el momento, no se han comunicado daños graves derivados del apagón.