Las acampadas de Canarias salen hoy a la calle y preparan la huelga general por la vivienda

Las acampadas por la vivienda de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife salen este sábado a la calle después de que el Congreso de los Diputados rechazara este viernes los dos decretos impulsados por el Gobierno para hacer frente a la crisis habitacional.

Las movilizaciones comenzarán a las 11:00 horas en ambas capitales y se producen apenas unas horas después de que los colectivos anunciasen que no piensan abandonar la protesta. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha situado además la huelga general por la vivienda como el siguiente paso de las movilizaciones.

En Canarias, las organizaciones que participan en las acampadas han llamado a sus seguidores a continuar la presión en las calles tras la caída de los dos decretos. En Las Palmas de Gran Canaria, la protesta partirá de la plaza de La Feria, donde permanece instalada la acampada, mientras que en Santa Cruz de Tenerife comenzará frente a la Subdelegación del Gobierno.

Dos protestas y un mismo objetivo

En Las Palmas de Gran Canaria, la manifestación comenzará a las 11:00 horas en la plaza de La Feria. Desde allí recorrerá Luis Doreste Silva y León y Castillo hasta llegar a la sede del Gobierno de Canarias, antes de regresar al punto de partida.

En Santa Cruz de Tenerife, el recorrido arrancará también a las 11:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno, en la calle Méndez Núñez. La marcha continuará por la plaza Weyler, calle Castillo, Valentín Sanz, Puente Serrador y avenida José Manuel Guimerá hasta finalizar en Presidencia del Gobierno.

Las movilizaciones forman parte de una jornada de protestas convocada en numerosas ciudades españolas después de que el Congreso rechazara los dos reales decretos sobre vivienda.

La reacción tras la votación

En la plaza de La Feria, los participantes siguieron el debate parlamentario del viernes mediante un altavoz y sus teléfonos móviles. Cuando se conoció el resultado, algunos reaccionaron al grito de "¡huelga general!", mientras se sucedían las muestras de frustración entre los acampados.

Daniel González, colaborador de Derecho al Techo, aseguró que tras la votación el movimiento pretende "ir a por todas". Por su parte, David González, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife, afirmó que el rechazo de los decretos va a "potenciar" la movilización por la vivienda.

Los colectivos pretenden mantener la presión para reclamar medidas relacionadas con los alquileres, los desahucios y el acceso a la vivienda.

Más de 100 casetas en La Feria

La protesta mantiene una importante presencia en Las Palmas de Gran Canaria. Según los organizadores, la acampada de la plaza de La Feria cuenta ya con más de 100 casetas y unas 200 personas pernoctando en ellas.

En Tenerife también continúa la movilización frente al Cabildo de Tenerife. Según EFE, unas 200 personas se han sumado a la campaña reivindicativa impulsada por el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, con el apoyo de diferentes colectivos sociales y vecinales.

Entre las reivindicaciones que se han podido leer estos días en las acampadas aparecen también referencias al impacto de la vivienda vacacional y del turismo sobre el mercado residencial de las islas.

El Congreso tumbó los dos decretos

La jornada de movilizaciones llega un día después de que el Congreso rechazara los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

El primero incluía medidas relacionadas con la protección frente a determinados desahucios, la prórroga de contratos de alquiler y otras medidas sobre el mercado residencial. El segundo planteaba, entre otras cuestiones, mecanismos para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.

El rechazo parlamentario ha provocado que los colectivos de inquilinos eleven el tono de sus movilizaciones. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado protestas en más de 50 ciudades este sábado y ha señalado que el siguiente paso será avanzar hacia una huelga general por la vivienda.

En Canarias, por tanto, la protesta continúa hoy en las calles de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mientras las organizaciones preparan nuevas acciones y mantienen sobre la mesa la convocatoria de una huelga general.