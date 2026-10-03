Llegan a El Hierro 48 inmigrantes de origen subsahariano y dos acaban en el hospital

La incesante crisis migratoria que golpea al archipiélago canario ha dejado este viernes un nuevo episodio en la isla del Meridiano. Un cayuco con 48 inmigrantes de origen subsahariano a bordo ha sido interceptado y escoltado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, tras ser localizado cuando navegaba a unos ocho kilómetros de la costa insular.

Según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112), la embarcación fue detectada a primera hora de la tarde y efectivos de Salvamento Marítimo se hicieron cargo de la situación. La llegada a las instalaciones portuarias se registró en torno a las 13:30 horas, momento en el que se activó el dispositivo habitual de emergencia para evaluar el estado de salud de los ocupantes, todos ellos varones.

En el muelle esperaban los profesionales de Atención Primaria, miembros del Servicio de Urgencias Canario y voluntarios de Cruz Roja. Tras una primera revisión médica a pie de puerto, los sanitarios determinaron que era necesario el traslado al hospital insular de dos de los recién llegados, al presentar patologías de carácter leve y moderado. Entre estos dos pacientes que requirieron asistencia médica especializada se encuentra un menor de edad.

Este nuevo desembarco pone de manifiesto la enorme presión que sigue soportando la comunidad autónoma de Canarias y, muy especialmente, la isla de El Hierro. Por su particular posición geográfica, este enclave se ha convertido en el epicentro de la ruta atlántica de la inmigración ilegal. Los recursos locales, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan trabajando al límite de sus posibilidades, enfrentándose a diario a un goteo constante de pateras y cayucos impulsados por las mafias del tráfico de seres humanos.

Frente a esta situación de emergencia permanente, el Gobierno de la nación sigue sin ofrecer soluciones estructurales eficaces que frenen las salidas desde las costas africanas. La inacción del Ejecutivo obliga a las autoridades insulares a asumir una carga logística, económica y sanitaria que excede con creces sus verdaderas capacidades competenciales. Mientras tanto, la ruta hacia el archipiélago canario se consolida de forma dramática como una de las vías de entrada más mortíferas y transitadas en los márgenes de toda Europa.