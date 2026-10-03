Sanidad intensifica la campaña de donación de sangre en Canarias con unidades móviles

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) mantendrá durante los próximos días un intenso calendario para facilitar la extracción de plasma y derivados a todos los ciudadanos. A través de una extensa red de puntos fijos y unidades móviles, los especialistas recorrerán gran parte del archipiélago, con especial hincapié en los diferentes municipios de Tenerife y Gran Canaria.

El organismo dependiente del Ejecutivo autonómico recuerda que el acto de donar sangre de forma regular, con una frecuencia aconsejada de al menos dos veces por año, es un pilar básico del sistema sanitario. Esta solidaridad ciudadana resulta imperativa para mantener unas reservas adecuadas y responder así a la demanda diaria de los centros clínicos. Estos componentes vitales son constantemente requeridos en el tratamiento de pacientes oncológicos, así como en víctimas de accidentes de tráfico, personas con patologías severas y múltiples intervenciones quirúrgicas.

Durante este mismo fin de semana, los equipos del SCS procederán a reforzar la atención a los donantes residentes en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Concretamente, en territorio grancanario se instalarán equipos en la Plaza de San Gregorio, complementando la labor ininterrumpida que se lleva a cabo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Por su parte, en la isla de Tenerife, se desplegarán varias unidades itinerantes en puntos de gran afluencia como el Leroy Merlín de Adeje. Además, las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria abrirán sus puertas a los voluntarios, este último permitiendo el acceso sin necesidad de solicitar cita previa.

A lo largo de la próxima semana, el calendario se diversificará por distintas localidades tinerfeñas. Los vecinos de Adeje, Tacoronte, La Orotava y San Cristóbal de La Laguna contarán con amplios horarios matutinos y vespertinos para acudir a las unidades móviles. Destacan las jornadas programadas en el Centro de Desarrollo y Turismo Costa Adeje o en las inmediaciones del Multicentro Comercial El Trompo, así como los talleres sobre grupos sanguíneos que se impartirán en el municipio orotavense.

Simultáneamente, la programación en Gran Canaria abarcará tanto la capital como poblaciones de gran relevancia demográfica, entre ellas Santa María de Guía, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes y Telde. Los equipos sanitarios realizarán visitas estratégicas a centros académicos como la Universidad del Atlántico Medio o la Universidad Fernando Pessoa, apostando así por concienciar a la población universitaria sobre la importancia de estas aportaciones altruistas. Otros enclaves de gran tránsito incluyen el Parque Canódromo y el Centro Comercial Las Arenas en Las Palmas de Gran Canaria.

Para el resto de las islas, la administración regional ha garantizado la operatividad de los puntos fijos de extracción en sus principales recintos médicos. Así, el Hospital General de Fuerteventura, el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa en Lanzarote y el Hospital Universitario General de La Palma mantendrán sus puertas abiertas en diferentes franjas horarias. Finalmente, tanto el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera como el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro continuarán asistiendo a los voluntarios insulares, completando de esta forma un mapa de cobertura integral para abastecer la red hospitalaria regional.