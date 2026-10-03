¿Soberanía fiscal o espejismo del Estado? La letra pequeña tras la rebaja del IGIC que se atribuye el Gobierno

La pugna por capitalizar políticamente las medidas de contención inflacionaria en la cesta de la compra ha reabierto una brecha de hondo calado entre el Ejecutivo central y la autonomía canaria. El origen del conflicto se sitúa en la aprobación por parte del Consejo de Ministros del tercer Real Decreto anticrisis, un paquete macroeconómico dotado con cerca de 10.000 millones de euros para encarar el impacto derivado de las tensiones bélicas en Irán. Aprovechando la proyección mediática de la norma estatal, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vendido como un logro de la administración de Pedro Sánchez la posibilidad de mantener la exención o reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en los productos básicos de consumo.

Sin embargo, el desglose técnico de la norma desmonta la atribución de méritos. La inclusión en el decreto de la disposición que habilita la alícuota reducida del impuesto indirecto insular no representa una transferencia financiera ni un favor del Gobierno central, sino la ratificación legal de un margen de gestión que emana del Régimen Económico y Fiscal (REF). Madrid utiliza la envoltura de una gran ley estatal para revestir como una concesión central lo que constituye el ejercicio ordinario y constitucional de las competencias de autogobierno del Archipiélago.

Ingeniería fiscal y desequilibrio: la factura real sobre la Hacienda canaria

El aspecto fundamental de la maniobra radica en la asimetría presupuestaria entre quien asume el titular periodístico y quien paga la factura. Mientras Moncloa capitaliza en el plano político el mensaje de la congelación fiscal, la realidad normativa es que el real decreto se limita a proporcionar el paraguas técnico necesario de ámbito nacional para que la modificación impositiva sea válida.

El Estado no aporta dotación presupuestaria ni compensación económica alguna para sufragar la menor recaudación. Es la Hacienda pública canaria la que soporta en solitario el quebranto de ingresos que implica rebajar el IGIC para aliviar la cesta de la compra de las familias insulares. No se trata de un episodio aislado: los antecedentes inmediatos demuestran que la administración autonómica ya tuvo que aprobar con recursos propios un escudo fiscal específico adaptado al REF tras constatar la insuficiencia y la falta de sensibilidad insular del primer plan de respuesta articulado desde Madrid.

Rentabilidad partidista y choque institucional con el fuero insular

La insistencia del Ministerio de Política Territorial en acaparar el relato responde a una estrategia del PSOE orientada a rentabilizar mediáticamente decisiones tributarias cuyos costes recaen íntegramente sobre las arcas regionales. En un escenario socioeconómico tenso, los grandes anuncios de miles de millones de euros del Estado tienden a diluirse al no traducirse en ayudas directas de liquidez, mientras que el único impacto tangible en el precio final de los alimentos se sostiene mediante el sacrificio recaudatorio de la comunidad autónoma.

Esta controversia ha vuelto a tensionar el tablero institucional y es que también la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, denunciaba en esRadio hace unos días un "abandono sistemático" de Canarias por parte de la Moncloa. El episodio deja al descubierto un patrón recurrente: la tendencia del poder central a erosionar la soberanía fiscal insular apoderándose del relato del alivio económico, mientras delega el coste y el desgaste presupuestario en las instituciones del Archipiélago.