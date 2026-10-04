Canarias sigue tramitando la reforma del salvamento en playas prevista con más de un año de retraso

La reforma de la seguridad en las playas canarias sigue en tramitación en octubre de 2026. Así lo comunica el Gobierno en una respuesta parlamentaria del 2 de octubre, un año y medio después del trimestre en que su planificación inicial estimaba remitir el proyecto al Consejo de Gobierno.

El programa legislativo aprobado el 20 de mayo de 2024 incluía un decreto ley específico sobre seguridad en playas y zonas de baño marítimo. Situaba el inicio de su tramitación en el primer trimestre de 2024 y su remisión al Consejo de Gobierno en el primero de 2025. Era un calendario estimado, susceptible de modificación, pero permite comparar las previsiones publicadas con el estado que ahora describe el Ejecutivo. La contestación no explica esa diferencia ni ofrece un calendario nuevo.

La información, difundida este domingo por Canarias en Pleno, procede de la pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes Mesa, registrada el 27 de abril. La iniciativa pasó a respuesta escrita el 3 de agosto y recibió contestación el 2 de octubre. El registro del Parlamento permite comprobar tanto el documento como la fecha de su entrada, a las 12:48 horas.

El Ejecutivo señala que el texto se ha integrado en un proyecto de decreto ley de modificación de varias leyes, tramitado por Presidencia. La propuesta añadiría una disposición a la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias para incorporar el salvamento en playas a la planificación de protección civil.

Para los municipios costeros se prevé un sistema de subvenciones ponderado por población y características de cada localidad. El plan determinaría el reparto. El Gobierno defiende un modelo autonómico común que respete las competencias municipales y permita la participación de los cabildos.

No concreta, sin embargo, la dotación económica, el calendario de aprobación ni las cantidades que corresponderían a cada ayuntamiento. Esa ausencia en la respuesta impide conocer el alcance financiero del anuncio. Tampoco permite deducir que los servicios actuales carezcan de presupuesto o que las ayudas ya estén concedidas.

La cuestión económica exige algo más que una declaración de coordinación. Para valorar el modelo habrá que conocer sus obligaciones, cuánto cuesta cumplirlas y qué administración asume cada gasto. Sin esos datos resulta difícil evaluar si el reparto propuesto facilita la prestación del servicio o traslada nuevas cargas entre instituciones.

Una regulación común puede aportar claridad a los responsables municipales y a las empresas que prestan el salvamento. Su utilidad dependerá de que las competencias, los medios y la financiación encajen. La exigencia al Gobierno es concreta, publicar un calendario verificable y explicar el coste de la reforma. La seguridad en el litoral necesita reglas aplicables y responsabilidades claras, además de proyectos normativos.