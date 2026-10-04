Cortes nocturnos de tráfico en la GC-1 por el soterramiento de la glorieta de Belén María

El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria dependiente de la Consejería de Obras Públicas, ha comunicado una inminente alteración en el tráfico rodado que afectará a una de las principales vías de comunicación de la capital. En concreto, se verá perjudicada la circulación en la autovía GC-1, en su tramo correspondiente a la Avenida Marítima en sentido sur, justo a la altura de la conocida glorieta de Belén María.

El motivo de esta interrupción se debe a los trabajos de asfaltado que se enmarcan dentro del ambicioso proyecto de soterramiento de la zona. Para llevar a cabo estas tareas con seguridad, se procederá al cierre total de la calzada durante la noche del próximo lunes, 5 de octubre. La restricción comenzará a las 22:00 horas y se mantendrá activa de manera ininterrumpida hasta las 06:00 horas de la mañana del martes.

Esta actuación incidirá de manera directa sobre un tramo de aproximadamente 300 metros de la GC-1 en dirección sur, precisamente los más cercanos al mencionado nudo viario. Asimismo, las labores de pavimentación obligarán a inhabilitar temporalmente la calle José Guerra Navarro, una vía fundamental ya que constituye la principal ruta de acceso al Centro de Salud de El Puerto desde la propia autovía, lo que obliga a reconfigurar la circulación en el entorno más próximo.

Ante esta situación, las autoridades han establecido un plan de desvíos para minimizar las molestias a los ciudadanos. Aquellos vehículos que provengan de las áreas de El Puerto y el polígono industrial de El Sebadal tendrán que utilizar la calle Gran Canaria como itinerario alternativo para poder incorporarse finalmente a la GC-1. Por otro lado, para garantizar la asistencia sanitaria ininterrumpida, el paso de los vehículos de emergencia hacia las dependencias médicas se desviará de forma excepcional por la calle Juan Rejón.

Desde la institución competente se hace un llamamiento a la prudencia y se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos nocturnos con suficiente antelación si deben transitar por esta zona, previendo posibles retenciones. Del mismo modo, instan a prestar especial atención a la señalización provisional de obra. Estas acciones forman parte de un plan más amplio que busca mejorar sustancialmente los enlaces entre Belén María y Torre Las Palmas, diseñando alternativas viales que aseguren la fluidez futura de la ciudad.