Derecho al Techo levanta acampada en Las Palmas para centrarse en 33 desahucios de octubre

El colectivo Derecho al Techo ha decidido levantar este domingo la acampada que mantenía desde el pasado martes en la plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria para centrar sus esfuerzos en los 33 desahucios previstos durante octubre en Gran Canaria, ocho de ellos la próxima semana.

La plataforma considera que la situación de las familias afectadas se ha vuelto más complicada tras la caída de los decretos de vivienda y asegura que cada día recibe nuevos casos de desahucios y lanzamientos inminentes.

"Salimos de la plaza porque tenemos que atender 33 casos de desahucios y esta semana tenemos ocho órdenes de lanzamiento", explicó el portavoz de Derecho al Techo, Javier Marrero. El colectivo asegura que, ante la imposibilidad de recurrir a los decretos de vivienda, tratará de frenar estos procedimientos mediante la movilización y la presión social.

Del campamento a los barrios

Derecho al Techo asegura que el levantamiento de la acampada no supone el final de sus movilizaciones. La organización pretende trasladar ahora su actividad a barrios y pueblos para acompañar a las familias afectadas por procedimientos de desahucio y organizar nuevas acciones.

El colectivo ha señalado que quiere crear espacios de participación y mantener la presión en torno al problema de la vivienda, además de comenzar a preparar junto a otras organizaciones sociales y sindicales el camino hacia una posible huelga general centrada en la emergencia habitacional.

La plataforma también reclama al Gobierno de Canarias que coordine sus actuaciones con las administraciones y los juzgados para que se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias que afrontan un lanzamiento sin alternativa habitacional.

Entre sus peticiones figura además la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios que cumplan los requisitos legales y la adopción de medidas para hacer frente al encarecimiento de la vivienda.

A los ayuntamientos les reclama la creación de oficinas municipales de información y asesoramiento para inquilinos que se encuentren ante problemas de alquiler, amenazas de desahucio o situaciones de vulnerabilidad.

Asamblea para preparar nuevas movilizaciones

El colectivo ha convocado una asamblea abierta para el próximo 8 de octubre con el objetivo de organizar un nuevo ciclo de movilizaciones y avanzar junto a otras organizaciones sociales y sindicales en la preparación de una huelga general.

La acampada de la plaza de La Feria comenzó el pasado martes y ha coincidido con las movilizaciones por la vivienda celebradas este sábado en las dos capitales canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, Derecho al Techo había situado la protesta ante la Delegación del Gobierno para reclamar medidas frente a la crisis habitacional.

Ahora, el colectivo deja la plaza y concentra su actividad en las familias que tienen por delante procedimientos de desahucio. Según sus datos, son 33 los lanzamientos previstos durante octubre en Gran Canaria y ocho están programados para los próximos días.