Detenido un hombre en La Palma por atropellar mortalmente a una anciana y darse a la fuga

Agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención de un hombre de 33 años de edad acusado de ser el presunto autor del atropello mortal de una ciudadana de 75 años en el municipio de Los Llanos de Aridane, situado en la isla de La Palma. El arresto del individuo se ha llevado a cabo después de que el conductor abandonara el lugar de los hechos de manera inmediata sin prestar ningún tipo de auxilio a la víctima, que falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

El suceso se produjo a última hora de la noche de este sábado en el núcleo poblacional de Argual, una de las zonas del municipio de Los Llanos de Aridane. De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades competentes y según la información adelantada por el periódico El Día, el coche circulaba presuntamente a una velocidad excesiva para las características de la vía. La víctima se vio sorprendida por la trayectoria del automóvil, cuyo conductor, lejos de detener la marcha tras el impacto frontal, decidió continuar su camino para eludir la acción policial, incurriendo presuntamente en un delito de omisión del deber de socorro.

La rápida y diligente actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido fundamental para poder localizar al sospechoso en un tiempo récord. Para lograr la identificación del autor material del suceso y proceder a su posterior captura, resultó determinante el exhaustivo análisis de los restos del turismo que quedaron esparcidos por la calzada en el momento de la colisión. Estos fragmentos, pertenecientes a la carrocería y otras partes mecánicas del coche, permitieron a los agentes especializados determinar con exactitud la marca, el modelo y el color del vehículo implicado en el accidente mortal.

Al margen de las pruebas periciales recogidas en el lugar del siniestro, la colaboración ciudadana ha vuelto a desempeñar un papel esencial para el éxito de la investigación. La información facilitada por un testigo ocular, que pudo observar con detalle la conducción temeraria del individuo en los instantes previos y posteriores al atropello, aportó datos clave a la Benemérita. Gracias a este valioso relato, los investigadores consiguieron reconstruir los hechos, trazar la ruta de huida elegida por el conductor e interceptar al responsable antes de que pudiera deshacerse del automóvil o dificultar más las pesquisas.

El hombre arrestado se encuentra actualmente a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las medidas cautelares pertinentes y concretar los delitos que se le imputan de manera formal. Todo apunta a que se enfrentará a acusaciones por homicidio por imprudencia grave y por abandonar el lugar del accidente, una conducta fuertemente penada en el Código Penal. El atestado de este suceso ha sido remitido a los juzgados correspondientes, donde se instruirán las diligencias oportunas para esclarecer en su totalidad este trágico episodio de siniestralidad vial.