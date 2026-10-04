El Cabildo de La Palma corrige por diez el kilometraje de un renting de 670.000 euros a cinco días del cierre

El Cabildo de La Palma ha tenido que corregir por diez el kilometraje anual atribuido a cada vehículo en una licitación de 670.000 euros para contratar durante cinco años diez todoterrenos destinados a los agentes de Medio Ambiente. La rectificación llegó el 30 de septiembre, cuando faltaban cinco días para que concluyera el plazo de presentación de ofertas, fijado para este lunes 5 de octubre a las 23.59 horas.

El problema no es una diferencia menor de redacción. El coste del kilometraje es una de las variables esenciales de cualquier contrato de renting: condiciona la cuota, el mantenimiento, los neumáticos y la liquidación por exceso o defecto de uso. En este expediente, además, el Cabildo ha reservado 90 de los 100 puntos de la adjudicación al precio de la cuota. Una cifra mal interpretada puede alterar directamente el cálculo de las ofertas y la competencia entre empresas.

El pliego técnico del expediente SUMIN/CNT/2026000039 establece un máximo de 25.000 kilómetros anuales y 125.000 durante los cinco años, pero no deja claro si ese volumen corresponde a cada vehículo o al conjunto de la flota. La duda fue planteada por un posible licitador y el Servicio de Contratación respondió el 22 de septiembre que se trataba de 25.000 kilómetros para los diez vehículos, es decir, 2.500 por unidad y año, compensables dentro de la flota.

Ocho días después, ante una nueva pregunta sobre el coste de los excesos y defectos de kilometraje, la institución admitió un "error numérico" y precisó que donde decía 2.500 debía decir 25.000 kilómetros por vehículo. El cambio multiplica el uso previsto por diez, de 125.000 kilómetros para toda la flota durante el contrato a 1,25 millones si la cifra corregida se aplica a cada uno de los diez todoterrenos durante cinco años.

La aclaración, sin embargo, no limpió la contradicción. Los listados oficiales de preguntas y respuestas publicados el 1 y el 2 de octubre mantienen en su primera página la contestación de 2.500 kilómetros por vehículo y reproducen más adelante la corrección a 25.000. Un licitador que consulte el documento se encuentra así con dos respuestas incompatibles emitidas por el mismo órgano de contratación.

No es el único error que ha exigido rectificación. El informe previo de necesidad calculaba 19 cuotas trimestrales para un contrato de 60 meses, cuando cinco años contienen veinte trimestres. El Cabildo corrigió después la distribución, extendió pagos hasta 2032 y fijó veinte cuotas de 33.500 euros, impuestos incluidos. También tuvo que subsanar anexos del pliego administrativo después de que un interesado advirtiera de que su numeración no coincidía y faltaba el anexo referido a la declaración responsable europea.

La Corporación, presidida por Sergio Rodríguez, de Coalición Canaria, sostiene que los diez vehículos diésel son necesarios para la gestión y vigilancia del medio natural, con uso por pistas forestales, jornadas prolongadas y zonas donde no existe una red de recarga suficiente. Esa necesidad operativa puede ser razonable; precisamente por eso exige unos pliegos claros y estables.

La contratación pública no consiste únicamente en publicar documentos dentro de plazo. La seguridad jurídica de las empresas y la defensa del dinero del contribuyente requieren que todos los licitadores calculen su oferta con las mismas reglas. Cuando una variable económica se multiplica por diez a pocos días del cierre y las dos cifras siguen conviviendo en el expediente, la Administración debe despejar la contradicción de forma inequívoca, no obligar al mercado a adivinar cuál de sus respuestas es la válida.