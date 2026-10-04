La Era de los Telepredicadores

Una de las fantásticas piezas, y no la menor de ellas, del rompecabezas maldito en que ha convertido el Gobierno de Sánchez al Gobierno de España como su particular juguete, es la progresiva e imparable colonización de los medios de comunicación y muy particularmente de la Televisión Española, que debería ser la de todos. Que las televisiones públicas son siempre objeto del deseo del partido que gobierna es una obviedad, y tratan así de imponer siempre un sesgo favorable amparados en que, si son el Gobierno, su posición es la de la mayoría social que lo sustenta.

Pero lo de TVE ha roto todas las barreras y fronteras siquiera de la apariencia de pluralidad (no digo ya de aproximación a la objetividad). Cierto que ya antes, ha habido episodios de inclinar la balanza, pero al menos se trataba de disimular y solo se influía, si acaso y no demasiado, en los espacios informativos. Pero el sanchismo ha encontrado la fórmula mágica, tanto en cuanto al formato como en cuanto a la excusa. Así, con el peregrino argumento de que hay que equilibrar desde los poderes públicos el peso y favor abrumadoramente "derechoso" de los medios privados (¿quién se acuerda ya del papel que siempre jugaron en democracia el periódico y la radio más poderosas de este país: "El País" y la SER?), eso nos habilita para poner la televisión pública a nuestro entero y completo servicio.

Claro que ante la posibilidad de que los profesionales de la información que aún quedaran en plantilla dentro del Ente no quisieran ser sometidos a tal esclavitud periodística, se han sacado de la manga una novedosa interpretación de una fórmula de éxito: el "infoentretenimiento". Es una mezcla entre las tradicionales tertulias políticas, con antecedentes tan ilustres como "La Clave" de Balbín, y la el chanchulleo salvaje del "Sálvame" de Jorge Javier Vázquez. Tiene, además, una ventaja añadida y es que te permite contratar a empresas, productoras y profesionales que no son de la Casa, con sueldos millonarios (para eso es el dinero público), sin interferencia del Consejo de Informativos, cuyas protestas no tienen cabida ni en un segundo de sus propios Telediarios.

Es la fórmula mágica que permite una colonización completa de la programación de la mañana a la noche y en las dos cadenas, a veces incluso simultáneamente. Desde Silvia Intxaurrondo, pasando por Jesús Cintora, Gonzalo Miró, Esther Palomera, Marta Flich, David Broncano y su "Revuelta", Manu Sánchez y su "Perro Andaluz", Ana Hinestrosa y su "Al cielo con ella", y la infinita nómina de tertulianos en el Canal 24 Horas (salpimentados con alguno, siempre en minoría, que no les ríe el agua, para disimular algo). Y viene de camino ya un programa que desde el titulo no deja lugar a dudas: "Cosas nuestras" (o sea, de ellos) para los fines de semana. No hay ya hora en el día ni día de la semana en que desde Tele Pedro no nos suelten la monserga sobre la lucha titánica entre el Amado Líder y el malvado Neofascismo (o sea, todos los demás).

Dejo aparte a más personajes, como Marc Giró, Javier Ruiz o Sara Santaolalla cuyos bien ganados servicios serán generosamente recompensados en otras cadenas de apoyo al régimen, especialmente "La Séptima", que han sido agraciados con una Televisión nuevecita y muy bien engrasada.

Durante la década de los 80, en Estados Unidos, tuvieron su época dorada los Telepredicadores. Eran principalmente evangelistas que aprovechaban las pantallas de televisión como potentes púlpitos desde donde alcanzar un público muy crédulo, poco formado y con mucha necesidad de creer en algo por venir del desencanto. No pocos se hicieron poderosos y famosos, sino multimillonarios a costa de sus fieles, y aun hoy no son pocos los que quedan y han dejado un notable influjo religioso y político en ese país, que cuatro décadas después ha sido fundamental para entender el fenómeno Trump. El Sanchismo, que no el socialismo, no solo ha construido un sólido sistema de afianzamiento del poder en los medios de comunicación, tal como también ha intentado colonizar o instrumentalizar el resto de poderes del Estado, desde el Judicial al empresarial público y privado, sino que ha tenido la previsión de dejar bien ancladas sus herramientas para, en el caso de ser desalojados democráticamente del poder, volver en un período de tiempo asombrosamente corto mediante el incendio social que esos instrumentos pueden proporcionar.

Mientras esto ocurre con el mayor descaro, en Canarias tenemos que escuchar el cinismo sin fin de unos socialistas que exigen lo que ellos no dan. Que se atreven a acusar de sectarismo a la Televisión Canaria, cuando es fácil comprobar que aquí no se ha recurrido a los trucos de tahúr de TVE. Si me apuran, aparece la oposición con mucha más profusión que unos partidos de Gobierno tan despistados y concentrados en la gestión, que se olvidan (y lo lamentarán) de la comunicación, dejándola en manos de apocados profesionales que se dejan intimidar continuamente por esas funestas estrategias. Confieso que, entre unos y otros, están consiguiendo romper mi sólida fe en los medios de comunicación públicos como instrumento de comunicación, de cohesión social y de defensa de la identidad de un pueblo. Será que cada vez creo más… pero en menos cosas.