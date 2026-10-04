La acampada por la vivienda en Tenerife deriva en insultos a la prensa libre

El asfalto de la emblemática plaza de España, centro neurálgico e histórico de Santa Cruz de Tenerife, ha desaparecido bajo el nailon. Exactamente sesenta y siete casetas de campaña conforman hoy un asentamiento urbano que bloquea el espacio público. Los organizadores han planteado esta movilización como una protesta por la crisis habitacional que atraviesa el archipiélago, una reclamación que, sobre el papel, parte de un problema real. Sin embargo, la acampada carece de fecha de salida, obligando al Ayuntamiento a movilizar el Plenilunio, y sus demandas amenazan con dinamitar precisamente aquello que dicen querer proteger: el acceso a un techo.

El descontento de quienes pernoctan en estas tiendas es comprensible. Acceder a un hogar en Canarias supone un reto mayúsculo para miles de familias y jóvenes. Pero el diagnóstico del problema no justifica la aplicación de soluciones contraproducentes. La tragedia de este movimiento radica en sus propuestas.

Un recetario hacia el colapso inmobiliario

Las exigencias que cuelgan de los árboles en pedazos de cartón exigen intervenir el mercado, topar los precios del alquiler y amenazar a los propietarios con la expropiación. Son medidas de corte populista que ignoran el funcionamiento básico de la acción humana y el intercambio voluntario. La historia económica reciente, dentro y fuera de nuestras fronteras, demuestra que estas normativas fracasan con estrépito.

La economía no responde a voluntades políticas ni a pancartas reivindicativas. Dinamitar la seguridad jurídica del mercado inmobiliario genera una única consecuencia palpable: el miedo. Cuando un pequeño propietario, aquel que ha ahorrado durante décadas para adquirir una segunda vivienda como complemento a su pensión, percibe que la ley no ampara su propiedad, toma la decisión más racional. Retira el inmueble del mercado del alquiler.

El resultado de esta contracción de la oferta es matemático. Al haber menos pisos disponibles y mantenerse intacta o creciente la demanda, los precios experimentan subidas aún más pronunciadas. La otra alternativa para este propietario atemorizado es vender. Y quienes tienen el músculo financiero para adquirir esos inmuebles al contado, aprovechando el pánico regulatorio, son precisamente esos grandes fondos de inversión a los que los acampados aseguran combatir. Las matemáticas son implacables y no entienden de proclamas ideológicas.

La rutina del absurdo en el campamento

Caminar entre las tiendas de campaña revela una atmósfera que bordea el surrealismo. Lejos de ser un laboratorio de ideas económicas o un espacio de debate sobre política fiscal y urbanismo en Canarias, el cronograma de actividades de la acampada, fechado el primero de octubre, resulta desconcertante.

La jornada arranca a la una de la tarde con cantos revolucionarios. A las cuatro, el programa ofrece talleres de beatbox, silbo gomero y cantos armónicos. Al caer la noche, los asistentes pueden sumarse a un taller de respiración. Esta trivialización del espacio de protesta choca frontalmente con la gravedad del problema que dicen abanderar.

Durante mi recorrido para documentar el asentamiento, la afluencia era escasa. Algunos de los presentes me solicitaron que no grabara primeros planos. El motivo esgrimido revelaba otra contradicción flagrante: varios asistentes estaban incurriendo en absentismo laboral y temían que sus empleadores descubrieran su paradero a través de las redes sociales. A pesar de encontrarme en la vía pública, en el centro neurálgico de la capital tinerfeña y en pleno derecho de ejercer mi labor informativa, respeté su petición para evitar conflictos estériles.

Hostigamiento a la libertad de prensa

La cortesía, sin embargo, no fue correspondida. Mi presencia, caminando pacíficamente y grabando recursos generales del lugar, generó incomodidad. El recelo cristalizó cuando un individuo, que se identificó como periodista del diario El País y supuesto encargado de las relaciones entre la acampada y los medios, me abordó para exigirme credenciales.

Resulta irónico, cuando no alarmante, que quienes ocupan el espacio público se arroguen la potestad de decidir quién tiene derecho a informar y quién no. Desconozco qué autoridad moral o legal otorga a ciertas personas la capacidad de establecer cordones sanitarios en torno a una noticia en plena calle. Para zanjar el asunto, me identifiqué claramente como redactor de Libertad Digital Canarias. Expliqué que estaba cubriendo un evento público y que continuaría realizando mi trabajo.

A pesar de mantener en todo momento una actitud cautelosa y respetuosa, la respuesta del colectivo fue el insulto. Fui perseguido y abucheado bajo el grito de "¡Capullo!", un epíteto que resonó entre las lonas y los carteles que exigían solidaridad.

La fuerza frente a la razón

Este episodio trasciende la mera anécdota personal. Revela la naturaleza profunda de ciertos movimientos de masas. Cuando alguien expone alternativas realistas, fundamentadas en el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la eliminación de barreras burocráticas para aumentar la oferta de vivienda, la respuesta no es el debate pausado. La respuesta es el insulto, el amedrentamiento y la persecución.

Nadie niega el problema del precio del alquiler en Canarias. Pero cuando una ideología es incapaz de sostenerse mediante argumentos lógicos y propuestas viables, sus defensores recurren irremediablemente a la fuerza y al miedo para imponerse. Exigir derechos vulnerando las libertades ajenas, ya sea bloqueando el espacio de todos, amedrentando a pequeños ahorradores o insultando a la prensa libre, arroja una sombra muy alargada sobre las verdaderas intenciones de esta acampada. Y, sobre todo, condena a los ciudadanos de las islas a sufrir las consecuencias de unas políticas fracasadas que solo generarán más escasez y más pobreza.