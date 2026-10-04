La Laguna lleva el 'Botiquín Emocional' a los colegios para enseñar a los niños a gestionar sus emociones

El Ayuntamiento de La Laguna volverá a llevar el proyecto ‘Botiquín Emocional’ a los centros educativos del municipio durante el curso 2026-2027. La iniciativa, dirigida al alumnado de sexto de Primaria, busca proporcionar a los escolares herramientas prácticas para reconocer y gestionar sus emociones en situaciones cotidianas.

La propuesta forma parte de la programación de actividades complementarias que la Concejalía de Educación pone a disposición de los colegios del municipio. El pasado curso, el programa llegó a los 27 colegios de La Laguna.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destaca que trabajar la educación emocional desde edades tempranas permite que los menores aprendan a identificar qué sienten y a disponer de recursos para afrontar situaciones de frustración, conflicto o malestar.

Herramientas para gestionar las emociones

El proyecto aborda el funcionamiento del sistema nervioso autónomo (SNA) y su relación con las emociones, los estados de ánimo y las sensaciones físicas. A partir de estos conocimientos, el alumnado aprende recursos relacionados con la autorregulación y la corregulación con sus compañeros.

La iniciativa también busca favorecer las relaciones interpersonales y ofrecer herramientas que los escolares puedan utilizar más allá del propio entorno educativo.

El Ayuntamiento incorporó el ‘Botiquín Emocional’ a su estrategia de bienestar emocional en 2024, con una propuesta inicialmente dirigida al alumnado de sexto de Primaria de los colegios públicos de La Laguna. El programa incluye sesiones dinámicas, juegos simbólicos y teatro terapéutico, además del trabajo específico sobre las emociones y el sistema nervioso autónomo.

La experiencia ha tenido continuidad en los últimos cursos y se integra ahora en una programación municipal más amplia destinada a los centros de educación infantil y primaria del municipio.

La oferta incluye actividades relacionadas con la convivencia, el patrimonio y la identidad canaria, los hábitos saludables, la actividad física, la educación emocional, la cultura y las nuevas tecnologías. Los centros pueden establecer sus prioridades entre las distintas propuestas.

Eiroa defiende que el bienestar del alumnado también influye en su manera de aprender, relacionarse y afrontar las dificultades, y señala que el objetivo es proporcionar a los centros recursos que complementen su labor educativa y respondan a situaciones presentes en el día a día de las aulas.

El proyecto pretende así dar continuidad al trabajo de educación emocional iniciado en los últimos años y proporcionar a los escolares herramientas que puedan utilizar también fuera del colegio.