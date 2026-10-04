La Laguna Tenerife asalta Málaga y deja al Unicaja con dos derrotas en el inicio de Liga

La Laguna Tenerife estrenó su casillero de victorias en la Liga Endesa con un triunfo de mucho valor en una de las pistas más complicadas de la competición. El conjunto tinerfeño se impuso este sábado por 75-80 al Unicaja en el Martín Carpena y deja al equipo malagueño con dos derrotas en las dos primeras jornadas.

Después del tropiezo de la primera jornada ante el Casademont Zaragoza, el conjunto dirigido por Txus Vidorreta reaccionó con una actuación mucho más sólida, especialmente en defensa. Los aurinegros supieron competir durante todo el encuentro y terminaron decantando el partido en el tramo decisivo.

Un 0-10 que cambió el partido

El momento clave llegó en los primeros minutos del último cuarto. La Laguna Tenerife encadenó un parcial de 0-10 que permitió al conjunto insular abrir una brecha decisiva y responder a los intentos del Unicaja por recuperar el control del encuentro.

El equipo tinerfeño encontró además soluciones en sus jugadores más experimentados. Jaime Fernández tuvo un papel protagonista desde el perímetro y especialmente en los minutos decisivos, mientras que Marcelinho Huertas volvió a demostrar su capacidad para dirigir al equipo y terminó con 21 créditos de valoración.

Kyle Guy, con 18 puntos, también fue uno de los principales argumentos ofensivos de La Laguna Tenerife. En el Unicaja, los 23 puntos de Kendrick Perry no fueron suficientes para evitar la segunda derrota consecutiva del conjunto andaluz.

El triunfo permite al equipo de Vidorreta recuperar sensaciones después de su estreno con derrota y sumar una victoria de peso lejos de la isla. Ganar en el Martín Carpena supone, además, un importante impulso para La Laguna Tenerife en este inicio de competición.

En el otro encuentro destacado de la jornada, el Río Breogán confirmó su buen comienzo de temporada con una victoria por 95-101 ante el Kids&Us Manresa en el Nou Congost.

El conjunto gallego volvió a mostrar un elevado nivel ofensivo y se mantiene invicto después de las dos primeras jornadas. Tras un inicio favorable al equipo catalán, el Breogán consiguió darle la vuelta al partido antes del descanso y llegó al intermedio con una ventaja de 40-51.

Los lucenses mantuvieron el control tras el paso por vestuarios y resistieron la reacción local en los últimos minutos.

El encuentro dejó además un destacado duelo individual entre Dominik Mavra y Timmy Allen. El jugador del Breogán terminó con 22 puntos y 10 asistencias para alcanzar los 35 créditos de valoración, mientras que Allen respondió con 30 puntos y 8 rebotes y también alcanzó los 35 de valoración. La diferencia estuvo en el resultado colectivo: el triunfo se marchó a Galicia.