Las Palmas reacciona a tiempo pero vuelve a dejarse puntos en casa

La UD Las Palmas volvió a dejar escapar una oportunidad de dar un paso adelante. El conjunto amarillo empató este domingo 2-2 ante el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria en un partido de dos caras, en el que los locales reaccionaron tras una primera parte llena de errores, pero no encontraron el gol que les habría dado una victoria muy necesaria ante su afición.

El empate prolonga las dudas del equipo de Rubén de la Barrera, especialmente en casa. Las Palmas mostró capacidad para levantarse después de verse por debajo en el marcador, pero volvió a pagar muy caro sus desconexiones defensivas y algunos errores en zonas comprometidas.

Un gol que duró demasiado poco

El comienzo fue de los mejores momentos de los amarillos. Las Palmas salió con ritmo y encontró pronto el premio. Iván Jaime apareció por la izquierda, se internó hacia el centro y generó el espacio que permitió a Valentín Pezzolesi sacar un disparo raso y ajustado para poner el 1-0.

El Gran Canaria respiró, pero la ventaja apenas duró cinco minutos.

Un balón dividido dentro del área terminó con la defensa local sin capacidad de reacción. Tras una disputa entre Víctor Júnior y el portero Caro, el esférico quedó suelto y Juanmi Latasa, completamente libre, aprovechó para cabecear a puerta vacía.

El empate cambió el partido y también las sensaciones en las gradas. Las Palmas comenzó a conceder demasiado y el Valladolid encontró espacios para hacer daño.

El segundo golpe llegó después de una pérdida de Kirian Rodríguez en una zona peligrosa. Arnu recuperó el balón, conectó con Víctor Júnior y este encontró a Ponceau, que cruzó el disparo para completar la remontada pucelana.

En apenas 21 minutos, el conjunto amarillo había pasado de dominar el marcador a marcharse al descanso por detrás.

Las Palmas cambia tras el descanso

La segunda mitad ofreció otra versión de los locales. Jesé Rodríguez asumió protagonismo y estuvo cerca del empate con una acción individual que terminó con el balón en el poste.

El gol, sin embargo, llegaría poco después. Una nueva jugada de Jesé, tras recibir de Kirian, terminó con el balón en el área y Elías Romero apareció para empujarla al fondo de la portería y colocar el 2-2.

A partir de ahí, Las Palmas vivió sus mejores minutos.

El conjunto grancanario tuvo incluso la oportunidad de completar la remontada. El propio Elías Romero se plantó ante Álvaro Aceves, pero no acertó en el mano a mano y envió el balón fuera.

El Valladolid también tuvo la suya. Latasa volvió a poner en problemas a la defensa amarilla y los visitantes reclamaron penalti en una acción dentro del área que el colegiado no señaló.

Un punto que deja más dudas que certezas

El tramo final perdió ritmo con los cambios de ambos entrenadores. Las Palmas ya no encontró la claridad necesaria para buscar el tercer tanto y el Valladolid tampoco consiguió aprovechar sus opciones para llevarse los tres puntos.

El encuentro dejó además el debut del canterano Adrián Rodríguez, que ocupó el lateral izquierdo en los minutos finales.

Al final, 2-2 en el Estadio de Gran Canaria. Las Palmas salva un punto después de verse contra las cuerdas, pero vuelve a dejar escapar una victoria en casa. La reacción tras el descanso es una de las pocas notas positivas de un partido que vuelve a poner sobre la mesa los problemas defensivos y la falta de regularidad del conjunto amarillo.

Ahora toca mirar hacia fuera de Gran Canaria. La UD Las Palmas visitará al RCD Mallorca el próximo domingo 11 de octubre, en una nueva oportunidad para intentar cambiar la dinámica y sumar una victoria que se le resiste. El encuentro está previsto para las 17:30 horas, horario peninsular.