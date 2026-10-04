MESA ABIERTA: JAXANA, con nueve años ya es un clásico de los gastronómicos de la Capital

En este artículo me apetecía recordar a Jaxana, uno de esos restaurantes que han ganado su sitio entre los clásicos de la alta gastronomía de Santa Cruz. Sigue manteniendo el nivel de un gastronómico, con personalidad en la cocina y una atención a la altura de lo que se espera de esta casa. Su propuesta de fusión conserva la vigencia y el atractivo que la han hecho reconocible.

Conozco a Javier Báez desde hace décadas y tengo la suerte de contarle entre mis amigos. Su olfato para encontrar buenos profesionales explica buena parte de lo que es Jaxana. Ha sabido reunir a gente fuera de serie y mantener un criterio que se reconoce en el restaurante, aunque cambien quienes estén entre los fogones, en la sala o en cualquier otra responsabilidad del equipo.

Esa continuidad tiene mérito. El producto, la elaboración y el servicio necesitan atención diaria. Báez ha conseguido que Jaxana conserve sus estándares y que cada equipo aporte talento a una casa con una identidad propia. Un restaurante de este nivel exige dirección, conocimiento del negocio y una idea clara de lo que debe recibir el comensal.

En la sala destaca Silvia Aguilera, una profesional que sabe lo que supone estar al frente de proyectos ganadores y de algunos de los restaurantes más destacados de la isla. Su trayectoria en La Posada del Pez, Abikore o Los Tronkos habla de experiencia y de responsabilidad. También ha sido distinguida una de las mejores Jefa de Sala en los premios Mesa Abierta. Su presencia en Jaxana tiene el peso de ese oficio acumulado.

La sala requiere saber leer una mesa, orientar al cliente y acompasar el servicio con la cocina. Silvia conoce ese terreno, incluido el del vino, y la importancia de atender con cercanía y discreción. Son cualidades que cuentan mucho cuando el restaurante aspira a ofrecer una experiencia gastronómica completa. En una carta con tantas posibilidades, un buen consejo también ayuda a elegir y a disfrutar.

La cocina se mueve con libertad entre el sushi, los ceviches, las gyozas y la robata. Su fusión panasiática incorpora guiños nikkei y mantiene una presencia del producto canario que le da arraigo. Hay una idea atractiva en ese cruce de ingredientes cercanos con técnicas y condimentos de otras culturas. Permite ampliar el repertorio de la cocina de las islas y ofrece combinaciones con personalidad.

El nigiri de papada de cochino canario con salsa cantonesa lo expresa bien. Un producto de aquí encuentra acomodo en un formato japonés con un condimento de otra tradición asiática. El de pescado blanco de nuestras costas, con aguacate, rocoto y kimchi, lleva esa libertad por otro camino. Ambos ayudan a entender la propuesta de Jaxana y su manera de integrar referencias distintas en un bocado.

El costillar de cochino canario con salsa cantonesa prolonga esa relación en los platos calientes. La tempura Nobu y las gyozas completan una carta que permite compartir, alternar elaboraciones y organizar la comida según el apetito y las preferencias de cada mesa. Esa variedad aporta interés y da margen para regresar con ganas de probar otra parte de la cocina.

Una propuesta así requiere medida. El picante, las salsas, la trufa o los acabados al fuego deben encontrar su sitio y dejar que el producto conserve protagonismo. El nivel de un gastronómico se sostiene en decisiones concretas como esas y en el cuidado con el que el plato llega a la mesa. Ahí se encuentran la responsabilidad de la cocina y el oficio de la sala.

Jaxana tiene, además, un lugar destacado en los premios Mesa Abierta. Ha sido Mejor Restaurante Extranjero en varias ediciones y figura entre los establecimientos más laureados de estos galardones. Su presencia en la Guía Repsol de 2026 acompaña ese reconocimiento. Es un palmarés que forma parte de su prestigio, junto a la capacidad de conservar una propuesta vigente y unos estándares que siguen haciendo de Jaxana un clásico de la alta gastronomía de Santa Cruz.