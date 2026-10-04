Muere un bañista de 54 años tras ser rescatado del mar en una playa de Fuerteventura

Un trágico suceso ha tenido lugar este fin de semana en el archipiélago canario. Un hombre ha fallecido este sábado tras ser sacado del agua con claros síntomas de ahogamiento en la costa de la isla de Fuerteventura, concretamente en la zona conocida como Esquinzo. Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, el fatal desenlace se produjo a pesar de los esfuerzos tanto de los ciudadanos presentes como de los profesionales médicos.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde. En torno a las 15:32 horas, la sala operativa del 1-1-2 recibía una llamada de alerta en la que se comunicaba que varias personas habían sacado del agua a un individuo en estado de inconsciencia. Ante la gravedad de la situación descrita por los testigos, el centro coordinador activó de manera inmediata todos los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar de los hechos y tratar de estabilizar a la víctima.

Durante esos primeros minutos, que resultan vitales en este tipo de emergencias, el enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) jugó un papel fundamental. Tras comunicarse telefónicamente con las personas que dieron la voz de alarma y recopilar la información clínica inicial, pudo constatar que el paciente se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Con el objetivo de ganar tiempo, el profesional sanitario proporcionó indicaciones precisas a los testigos para que iniciaran las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas en la misma arena hasta la llegada de la ambulancia.

Pocos minutos después, los profesionales sanitarios del SUC se personaron en el lugar del incidente. Al evaluar al paciente, un varón de aproximadamente 54 años, ratificaron que presentaba síntomas evidentes de haber sufrido un ahogamiento y que continuaba sin pulso. De inmediato, los facultativos procedieron a aplicarle técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzadas, desplegando todo el equipo médico disponible en un intento desesperado por revertir la parada cardiaca.

Lamentablemente, pese a la rápida intervención de los alertantes y al trabajo sostenido de los servicios de emergencia, el hombre no respondió a los estímulos. Tras varios ciclos de reanimación sin éxito, el equipo médico no tuvo más remedio que certificar su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos. Las autoridades competentes se han hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles exactos de este triste episodio en el litoral majorero.