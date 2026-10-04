Piden investigar a Fátima Lemes por presunta prevaricación en una licencia pendiente desde 2020

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, del Partido Popular, ha sido incluida en la ampliación de una querella por presunta prevaricación administrativa por omisión relacionada con una licencia de obra mayor solicitada hace seis años. El empresario promotor pide que la regidora declare como investigada por haber impedido, según sostiene, que la Junta de Gobierno Local resolviera el expediente. La acción penal se dirigía inicialmente contra cuatro concejales de Coalición Canaria, según informa Diario de Avisos. �

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El escrito se ha presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona. Cuando se redactó la ampliación, la querella inicial todavía estaba pendiente de reparto y admisión a trámite. La petición de que Lemes comparezca como investigada forma parte de las diligencias solicitadas por los querellantes.

La acusación atribuye a la alcaldesa una intervención concreta en los últimos meses. Sostiene que conocía los informes técnicos y jurídicos favorables y que, pese a ello, convocó sucesivas reuniones de la Junta de Gobierno sin incorporar el asunto al orden del día. Según su versión, el expediente estaba en condiciones de resolverse desde el 6 de julio.

Para fundamentar esa acusación, el escrito identifica cinco resoluciones de convocatoria correspondientes a sesiones de septiembre en las que el proyecto habría quedado fuera. Los querellantes destacan que en las reuniones de los días 1, 8 y 29 de ese mes sí se incluyeron asuntos urbanísticos de otros promotores, entre ellos Metrovacesa y Canary Island Karting Club. A su juicio, esa diferencia de trato apunta a una exclusión deliberada del expediente, en lugar de a una demora general en la actividad urbanística municipal.

Los representantes del empresario sostienen que la convocatoria de las sesiones y la fijación de sus órdenes del día corresponden personalmente a la alcaldesa. Sobre esa base, consideran que Lemes habría impedido que el órgano encargado de decidir sobre la licencia pudiera debatirla y votarla.

La solicitud que está en el origen del conflicto se registró el 22 de septiembre de 2020. La sociedad promotora pretendía demoler una construcción inacabada y levantar un centro sociocultural y recreativo en el Camino Montaña Chayofita, en Los Cristianos. Según la documentación citada en la información, el procedimiento tenía un plazo de tres meses para su resolución y notificación. Seis años después, continuaba sin una respuesta expresa.

Tras diversas actuaciones administrativas y la presentación de una modificación del proyecto, los servicios municipales emitieron informes favorables durante junio y julio de 2026. El 6 de julio se formuló una propuesta para conceder la licencia, aunque sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

Entre los aspectos examinados estaban la vigencia de un proyecto de urbanización aprobado en 1999 y la posibilidad de realizar simultáneamente las obras de urbanización y edificación. Para esta última opción se contemplaba la constitución previa de un aval de 353.500,98 euros.

El asunto se retiró del orden del día de la reunión del 7 de julio para estudiar dudas sobre el proyecto. Dos semanas después, el 21 de julio, cuatro concejales de Coalición Canaria solicitaron otro informe jurídico. La parte querellante afirma que la cuestión planteada ya había recibido una valoración favorable de los técnicos. La Junta de Gobierno volvió a dejar el expediente sobre la mesa.

El empresario presentó el 30 de septiembre una querella contra Clara María Pérez Pérez, Ruth Guacimara Martín López, Guacimara Tavío Fumero y Héctor Timoteo Reyes González. Les atribuye una presunta prevaricación administrativa por omisión por su participación en lo que considera una paralización injustificada del procedimiento. El examen de nueva documentación llevó a sus representantes legales a extender la acción contra Lemes.

El promotor asegura que la demora le está causando graves perjuicios económicos. Por el momento, el escrito no fija su importe y reserva esa cuantificación para una fase posterior del procedimiento.

Además de solicitar la declaración de la alcaldesa, los querellantes piden las convocatorias de la Junta de Gobierno desde el 7 de julio, los órdenes del día y las actas o grabaciones de las sesiones. Pretenden esclarecer si los servicios municipales propusieron incluir el expediente en alguna reunión y, de ser así, quién decidió dejarlo fuera.

También solicitan que declare como testigo la vicesecretaria general del Ayuntamiento para explicar cómo se elaboraron los órdenes del día. Corresponderá al juzgado decidir sobre la admisión de la acción penal y las diligencias que, en su caso, deban practicarse.