Santa Cruz cierra Plenilunio con diez horas de cultura, mercados y ocio familiar

Santa Cruz de Tenerife afronta este domingo la última jornada de Plenilunio con una programación que se extenderá desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. Los museos, los mercados y las propuestas infantiles y deportivas forman parte de la oferta con la que la capital despedirá esta edición.

El MUNA, el TEA y el Museo de Almeyda acogerán actividades culturales, mientras que el cementerio de San Rafael y San Roque será escenario de representaciones teatrales. Le Good Market volverá a abrir en el parque García Sanabria, uno de los puntos de encuentro del fin de semana.

La agenda también incluye actividades deportivas y para niños en distintos espacios de la ciudad. En el parque Bulevar se desarrollará la propuesta El Suelo es Lava, y las comparsas actuarán en el entorno de la calle La Rosa.

La jornada contará, además, con el Bono Consumo domingo. La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que esta iniciativa busca estimular las compras en los establecimientos de Santa Cruz y reforzar el apoyo al comercio y la restauración.

La decimoctava edición de Plenilunio cuenta con más de cien actividades repartidas en veinte escenarios y tiene como tema Los Cuatro Elementos, tierra, aire, fuego y agua. A las propuestas culturales se suman la música, la gastronomía y el ocio, con el objetivo de dinamizar la ciudad y su actividad comercial.

La Rambla se incorpora este año como novedad a un recorrido que también abarca la plaza de España, Almeyda y el Mercado de Nuestra Señora de África. La oferta del fin de semana incluye asimismo ludotecas y actividades infantiles en la plaza del Príncipe, el parque Bulevar y la Alameda del Duque, además de propuestas en el Palacio de Capitanía y un mercadillo de artesanos en la plaza de La Candelaria.

El componente económico del evento ocupó parte de la intervención de Pérez. Según las cifras que expuso, Plenilunio generó el año pasado un impacto de casi tres millones de euros en Santa Cruz. El gasto medio por visitante fue de 54 euros y casi la mitad se destinó a bares y restaurantes. La edil cifró en cerca de dos millones de euros el gasto conjunto en el comercio y la hostelería de la capital.

Pérez defendió que el evento permite trasladar la actividad cultural a las calles y convertirla en oportunidades de empleo y negocio. En su intervención también se refirió a un futuro para Santa Cruz como Capital Española de la Gastronomía 2027.

Durante el acto inaugural celebrado el sábado en Le Good Market, el alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la variedad de una programación diseñada para atraer a miles de visitantes. También hizo balance de las actividades del viernes, entre ellas el espectáculo de drones y la propuesta desarrollada en el Templo Masónico.

La música marcó el cierre del sábado. El escenario de la avenida Marítima acogió las actuaciones de Santora DJ, Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya, mientras que el Mercado de Nuestra Señora de África contó con otras actuaciones musicales. El pasacalles luminoso Los Cuatro Elementos recorrió el centro de la ciudad hasta las 22:00 horas.

Este domingo, la programación continuará hasta las ocho de la tarde con las actividades previstas para la despedida de Plenilunio.