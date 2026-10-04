Valverde descartó una barandilla de 3.320 euros años antes de la muerte de Lia Dorta en ese punto

El Ayuntamiento de Valverde decidió no instalar una barandilla metálica que estaba presupuestada en el lugar donde, cinco años después, Lía Dorta sufrió la caída que acabó causándole la muerte. Así consta en una nota interior municipal de 2017 incorporada a uno de los procedimientos judiciales abiertos por el caso, según la documentación publicada este domingo por Canarias Ahora.

La joven, de 20 años, cayó en la madrugada del 24 de julio de 2022 por un desnivel de cerca de seis metros junto a una rampa de acceso a una finca de la capital herreña. Fue trasladada en helicóptero al Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria, donde falleció por la gravedad de las lesiones. En el punto por el que se precipitó había un murete de piedra de unos 55 centímetros; no constaban una barandilla, señalización ni iluminación que advirtieran de la caída.

La nota municipal de 2017 se refiere a la partida 6.02, una barrera de acero galvanizado presupuestada en 3.320,94 euros. El documento sostiene que no se ejecutó porque los planos no indicaban su emplazamiento y porque la dirección de obra estimó suficiente la altura de los cerramientos y la naturaleza del talud. El responsable técnico consideró completada aquella fase de la actuación.

Ese dato no equivale por sí solo a una declaración judicial de responsabilidad. La familia mantiene una reclamación contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento, mientras que la causa penal, reabierta en mayo, permanece pendiente del informe de reconstrucción encargado a Criminalística de la Guardia Civil. La familia no dirige por ahora la acusación penal contra una persona concreta.

El expediente obliga, sin embargo, a una explicación política y administrativa que no puede despacharse con el silencio. La barandilla no es una medida imaginada después de la tragedia; figuraba en el presupuesto cinco años antes. Tampoco se discute una gran inversión imposible de asumir por un municipio pequeño, sino una protección cuyo coste era de poco más de 3.300 euros. La cuestión central es por qué se consideró seguro un cerramiento de medio metro junto a un desnivel de seis.

La defensa de la familia añade otros elementos que deberán ser valorados por los tribunales. Un informe pericial aportado por los demandantes sostiene que la rampa se construyó sin proyecto específico, planos, documentación técnica ni licencia, y sitúa el lugar exacto de la caída en suelo de dominio público municipal. Cinco meses antes, otro joven había caído en el mismo punto y sobrevivió con lesiones. Tras la muerte de Lía, el Ayuntamiento instaló vallas para impedir el acceso.

El recorrido penal exige especial precisión. La causa fue archivada inicialmente en octubre de 2023 y la Audiencia Provincial confirmó en mayo de 2024 el archivo provisional al no apreciar entonces relevancia penal, aunque remitió la controversia a la vía contenciosa. Un juez sustituto reabrió el procedimiento en mayo de 2026 a raíz de un nuevo informe pericial y ordenó la inspección y la reconstrucción con un maniquí de prueba. La Guardia Civil ya practicó esas diligencias, pero sus conclusiones aún no se han incorporado, según Canarias Ahora.

El actual alcalde, Carlos Brito, ejercía en 2022 como concejal y policía local. El principal testigo de la caída es su hijo; este declaró que su padre le había contado que otra persona se precipitó antes por el mismo desnivel. Ese parentesco no prueba irregularidad alguna, pero refuerza la necesidad de que el Consistorio explique con transparencia qué conocía, cuándo lo conoció y por qué no actuó.

El Ayuntamiento ha rechazado responder a las preguntas del medio alegando que el proceso judicial continúa abierto. La prudencia procesal no obliga a renunciar a la rendición de cuentas. Una administración puede respetar la investigación y, al mismo tiempo, informar sobre las decisiones técnicas que adoptó, la recepción de la obra y las medidas de seguridad aplicadas. La existencia de un procedimiento judicial no elimina la obligación de explicar por qué se descartó una protección presupuestada y qué medidas se adoptaron ante los riesgos del lugar.