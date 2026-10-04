Cuando una isla se apaga, también se detiene el agua

El apagón registrado en Lanzarote y La Graciosa este sábado ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que demasiadas veces solo recordamos cuando falla una infraestructura esencial. Una incidencia en la red eléctrica llegó a afectar a decenas de miles de usuarios y obligó a activar los mecanismos necesarios para recuperar progresivamente un sistema que, durante varias horas, mostró hasta qué punto una isla puede quedar condicionada por un fallo energético.

En una vivienda, un corte eléctrico significa que dejan de funcionar electrodomésticos, conexiones y numerosos servicios. Cuando el apagón alcanza prácticamente a una isla completa, las consecuencias adquieren otra dimensión. No se detienen solamente las luces. Pueden verse afectados comercios, instalaciones turísticas, sistemas de comunicaciones, infraestructuras públicas y servicios esenciales.

En Lanzarote existe además una relación especialmente estrecha entre electricidad y agua. La desalación, imprescindible para garantizar buena parte del abastecimiento, necesita energía. La caída del sistema eléctrico provocó la paralización temporal de las plantas desaladoras y obligó posteriormente a recuperar tanto la producción como la distribución de forma progresiva.

Esta circunstancia debería servir para ampliar nuestra manera de entender la seguridad energética. No estamos hablando únicamente de evitar apagones. Estamos hablando de proteger todo aquello que depende de la electricidad para funcionar.

Canarias cuenta con sistemas eléctricos insulares que, por su propia naturaleza, presentan dificultades diferentes a las de un territorio continental. Cada isla necesita garantizar suficiente generación y disponer de redes capaces de responder cuando se produce una incidencia. Cuanto más reducido y aislado es un sistema, menor margen existe para absorber determinados fallos.

Por eso resulta fundamental invertir en redundancia, nuevas infraestructuras, almacenamiento y sistemas de respaldo. Una avería puede ocurrir en cualquier red eléctrica. La diferencia está en conseguir que un fallo localizado no tenga capacidad para desencadenar un cero energético de mayor dimensión.

Las investigaciones deberán determinar qué ocurrió exactamente y si existió alguna responsabilidad concreta. Es importante conocer el origen de la incidencia, pero sería un error convertir toda la conversación en una búsqueda de culpables y olvidar el problema estructural.

Canarias lleva tiempo advirtiendo de las dificultades de sus sistemas energéticos. Existen infraestructuras pendientes, redes que necesitan refuerzo y una transición hacia las renovables que obliga, al mismo tiempo, a garantizar estabilidad y capacidad de respuesta.

La incorporación de baterías y otros sistemas de almacenamiento tendrá un papel fundamental. Las energías renovables ofrecen enormes posibilidades para las islas, pero su producción depende de condiciones variables. Cuando aumenta su peso dentro del sistema, también resulta necesario mejorar la capacidad para almacenar electricidad y utilizarla cuando realmente se necesita.

La planificación energética debería analizarse además junto a la planificación hídrica. En Lanzarote y otras islas orientales, ambas están inevitablemente relacionadas. Si producir agua potable depende directamente de disponer de electricidad, las plantas desaladoras deben contar con sistemas de seguridad capaces de mantener determinados servicios críticos ante una incidencia.

Lo ocurrido este sábado terminó con una recuperación progresiva del suministro y demuestra también la capacidad de reacción de técnicos y servicios de emergencia. Pero resolver con rapidez una incidencia no debe convertirse en una razón para olvidarla.

Cuando vuelva la normalidad, debe comenzar el trabajo más importante: estudiar qué falló, qué infraestructuras necesitan reforzarse y qué medidas pueden impedir que vuelva a repetirse.

Canarias no puede aspirar a un sistema donde nunca ocurra una avería. Eso sería imposible. Sí puede aspirar a uno en el que una avería no tenga capacidad para detener prácticamente una isla.

Porque cuando se apaga la electricidad, en Canarias pueden detenerse también el agua, la economía y numerosos servicios esenciales. Y esa dependencia convierte la seguridad energética en algo mucho más importante que una cuestión técnica.