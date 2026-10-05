1,9 millones de fondos europeos para Arrecife. El Cabildo acelera la reconversión de la red sociosanitaria

La Corporación insular de Lanzarote ha dado un paso decisivo en la reestructuración de los servicios públicos esenciales con la compra de un edificio estratégico en Arrecife, ubicado en la intersección de las calles Norte y Brasilia. La operación, dotada con una inversión de 1,9 millones de euros consignados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU), se enmarca en la estrategia del Cabildo para incrementar la infraestructura pública destinada a la atención a personas mayores en situación de dependencia.

La elección de la capital insular responde a una planificación encaminada a descentralizar las intervenciones y acercar la cobertura pública a los entornos urbanos con mayor concentración demográfica. Con este movimiento, la administración insular busca optimizar la absorción de transferencias comunitarias antes del vencimiento de los plazos de ejecución exigidos por la Unión Europea, convirtiendo la captación de fondos en equipamiento tangible para la red sociosanitaria insular.

Arquitectura social ante el reto de la dependencia

La reconversión del inmueble plantea una transformación sustancial en los métodos de gestión de los cuidados. El proyecto arquitectónico contempla la adaptación de nueve viviendas de dos dormitorios repartidas en tres plantas, diseñadas para articular un modelo de cohousing asistido que dará cabida a un mínimo de 18 usuarios. La estructura interior se dividirá en tres unidades convivenciales de seis residentes cada una, garantizando una atención personalizada y favoreciendo el mantenimiento de la autonomía individual en entornos reducidos.

Durante la presentación oficial del inmueble, el presidente insular, Oswaldo Betancort, junto a la vicepresidenta María Jesús Tovar y el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, destacó que el objetivo trasciende el mero incremento cuantitativo de la oferta residencial. La propuesta pretende desmantelar la concepción tradicional de los macrocentros asistenciales para implantar espacios de convivencia adaptados a las preferencias de las personas vulnerables, priorizando la dignidad y el arraigo comunitario en la gestión de la dependencia.

La hoja de ruta insular: un centenar de plazas frente al déficit público

La adquisición de esta propiedad en Arrecife se suma a la compra previa de una infraestructura en La Vegueta, concebida como centro de día para albergar entre 20 y 30 plazas, dentro de un paquete de cuatro inmuebles seleccionados por el Consejo de Gobierno Insular. En su conjunto, la planificación trazada por la institución prevé incorporar aproximadamente cien nuevas plazas residenciales y de atención diurna en Lanzarote y La Graciosa mediante la reutilización de inmuebles existentes.

Este despliegue coordinado evidencia la determinación del Ejecutivo insular por asumir el liderazgo en la resolución del histórico déficit sociosanitario que arrastran las islas orientales. La movilización de recursos públicos y la captación de financiación europea no solo permiten ensanchar la red de protección social del Archipiélago, sino que fijan una posición de exigencia ante las administraciones autonómica y estatal para consolidar un mapa de cuidados dotado de estabilidad presupuestaria a largo plazo.